Coraz gorsze wieści o Kamilu Stochu. PZN potwierdza: Przechodzi badania

Rano okazało się, że Kamil Stoch nie wystąpi w środowych treningach kadry skoczków na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Powodem tego była kontuzja kostki, której Stoch doznał na rozgrzewce.

- Kamil Stoch podkręcił kostkę na rozgrzewce. Dlatego dziś nie będzie skakał w treningu kadry na Wielkiej Krokwi. Ale jego start w Pucharze Świata w Zakopanem jest niezagrożony - przekazał rano Sport.pl sekretarz generalny PZN Jan Winkiel.

Znamy kadrę polskich skoczków na zawody Pucharu Świata w Zakopanem!

Kontuzja Stocha poważniejsza? "Noga spuchła"

Jak się jednak okazało, optymistyczne wieści okazały się nie do końca trafione. - Nie wyglądało to groźnie, ale jednak noga spuchła. I to mocno. Kamil Stoch przechodzi badania - przyznawał później Łukaszowi Jachimiakowi Jan Winkiel.

To oznacza, że Polak może jednak nie wystąpić w Zakopanem. O tym zadecydują środowe badania.

Rywalizacja w ramach Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi rozpocznie się od piątkowych kwalifikacji. Na sobotę zaplanowano konkurs drużynowy, a w niedzielę tradycyjnie odbędzie się konkurs indywidualny.