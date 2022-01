Znamy kadrę polskich skoczków na zawody Pucharu Świata w Zakopanem!

Puchar Świata po raz drugi w tym sezonie zawita do Polski. Już w najbliższy weekend najlepsi skoczkowie świata pojawią się na Wielkiej Krokwi. W piątek odbędą się kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego, natomiast w sobotę odbędzie się "drużynówka".

W najbliższy weekend do startów wróci także Kamil Stoch, który po fatalnym początku Turnieju Czterech Skoczni wycofał się z reszty startów. Polak nie wystąpił z żadnym z czterech konkursów, które odbyły się na skoczni w Bischofshofen. Nasz mistrz olimpijski wystąpi przed polską publicznością, co zapowiedział już Jan Winkiel, sekretarz generalny PZN.

- Nie chciałem mu przeszkadzać w treningu, ale machał z daleka. Nie szukał miejsca do schowania się, tylko jest bardziej otwarty. Był uśmiechnięty. To dobrze, bo bałem się, że jak wszyscy będą na skoczni na niego patrzyli, to będzie smutny czy też zafrasowany, a to nie wyglądało tak źle. Patrząc na te ostatnie skoki można też spokojnie spojrzeć na najbliższy weekend - dodał sekretarz PZN w rozmowie ze Sport.pl. Wspomniał też, że widział także słabsze próby mistrza, ale "najważniejsze, że te ostatnie były bardzo dobre".

Znamy kadrę na Zakopane. Powrót Kamila Stocha

Kto poza Stochem pojawi się na skoczni w Zakopanem? Polski Związek Narciarski odkrył karty i podał kadrę na najbliższy weekend. Na Wielkiej Krokwi wystąpią Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Jakub Wolny, Andrzej Stękała, Aleksander Zniszczoł, Maciej Kot, Tomasz Pilch, Klemens Murańka, Kacper Juroszek i Stefan Hula.

Pod małym znakiem zapytania może stać jedynie występ Stocha. Jak poinformował Jan Winkiel w rozmowie ze Sport.pl, lider naszej kadry doznał niegroźnej kontuzji kostki i odpuścił środowe treningi. Uraz nie powinien jednak wykluczyć go z rywalizacji w Zakopanem.