Oficjalnie: Jest decyzja ws. Kamila Stocha. Zawodnik i sztab zdecydowali

Polscy skoczkowie zawodzą w tym sezonie na całej linii. Katastrofą okazał się m.in. Turniej Czterech Skoczni, który był fatalny zwłaszcza dla Kamila Stocha. Polak został wycofany z cyklu, żeby mógł potrenować w Zakopanem, gdzie odbędą się najbliższe konkursy Pucharu Świata.

TVP szykuje niespodziankę na PŚ w skokach w Zakopanem. Wielki powrót

- Ostatnie dwa skoki wyglądały bardzo dobrze. Także jest kolejny promyczek nadziei. Mam nadzieję, że w Zakopanem kolejne próby będą bardzo udane - przyznał Jan Winkiel w programie "Sport.pl Live". Dodał też, że Stoch jest w bardzo dobrym nastroju. W rozmowie z Radiem Zet Winkiel potwierdził, że Stoch w Zakopanem wróci do rywalizacji. - Kamil porozmawiał ze sztabem szkoleniowym i ustalili, że startuje w konkursie – ogłosił sekretarz generalny PZN.

Co dalej z Doleżalem? Sekretarz generalny wyjaśnia: "Jest kapitanem statku"

W związku z fatalną dyspozycją polskiej kadry coraz częściej pojawiają się pytania o przyszłość trenera Michala Doleżala. Jan Winkiel rozwiał wszelkie wątpliwości i poinformował, że Doleżal będzie prowadził polską kadrę na zbliżających się igrzyskach w Pekinie.

- Trener Doleżal odpowiada w 100% za wyniki naszych skoczków. To on jest głównym trenerem. Forma pracy, to jest tryb, który wybrał trener. Ten rok jest najgorszy od 2016. Zwalanie winy na asystentów nie ma sensu. To Michal Doleżal jest kapitanem tego statku. Do zimowych igrzysk olimpijskich planujemy tylko jedno posiedzenie zarządu, podczas którego będziemy akceptowali skład olimpijski. Nie mamy kiedy zwolnić trenera, nawet jeśli byśmy chcieli – poinformował Winkiel.

Noriaki Kasai nie przestaje zadziwiać. Fenomen

W najbliższy weekend najlepsi skoczkowie świata pojawią się w Zakopanem. Rywalizacja na Wielkiej Krokwi rozpocznie się w piątek od kwalifikacji do niedzielnego konkursu indywidualnego. W sobotę odbędzie się konkurs drużynowy. 4 lutego rozpoczną się zimowe igrzyska olimpijskie. Relacje na żywo w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE