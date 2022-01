TVP szykuje niespodziankę na PŚ w skokach w Zakopanem. Wielki powrót

Od tego sezonu Telewizja Polska straciła na rzecz grupy Discovery (TVN, Eurosport) prawa do transmitowania Pucharu Świata w skokach narciarskich. TVP pozostało pokazywanie konkursów w Wiśle i Zakopanem, a także mistrzostw świata w lotach narciarskich w Vikersund.

TVP będzie transmitować kwalifikacje w głównym kanale

W najbliższy weekend najlepsi skoczkowie świata zawitają do Zakopanego, w którym Polacy będą starać się o powrót do formy. Pierwsze symptomy poprawy widać było w ubiegły weekend Bischofshofen. W konkursie indywidualnym na siódmym miejscu był Piotr Żyła, drużynowo zawodnicy Doleżala uplasowali się na piątym miejscu, ale ich strata do czołówki była niewielka.

W Zakopanem odbędą się dwa konkursy. W sobotę zawodnicy będą skakać drużynowo, zaś w niedziele odbędzie się konkurs indywidualny. Z tej okazji Telewizja Polska przygotowała niespodziankę dla fanów skoków. W kanale głównym TVP transmitowane będą nie tylko konkursy, ale także piątkowe kwalifikacje, które rozpoczną się o godzinie 18:00. To jednak nie koniec. Chcące wycisnąć jak cytryn polskie konkursy stacja zdecydowała o tym, że TVP Sport pokaże także treningi, które rozpoczną się w piątek o godzinie 15:30.

PŚ w Zakopanem. Plan transmisji w TVP:

14.01, 15:30 - treningi (TVP Sport)

14.01, 18:00 - kwalifikacje (TVP 1)

15.01, 16:00 - konkurs drużynowy (TVP 1)

16.01, 16:00 - konkurs indywidualny (TVP 1)

W najbliższy weekend do startów wróci także Kamil Stoch, który po fatalnym początku Turnieju Czterech Skoczni wycofał się z reszty startów. Polak nie wystąpił z żadnym z czterech konkursów, które odbyły się na skoczni w Bischofshofen. Mistrz olimpijski prawdopodobnie wróci do skakania już w najbliższy weekend, co cieszy w kontekście sobotniego konkursu drużynowego.

- Kamil rozmawiał przed weekendem ze sztabem i dał jasny sygnał, że odpoczął w domu. W związku z tym chce wystartować w Zakopanem - poinformował nas Jan Winkiel, sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego. I dodaje, że udziału trzykrotnego mistrza olimpijskiego kibice mogą być w zasadzie pewni. - Jeśli Kamil chce wystartować, to wystartuje. Nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy go na siłę powstrzymywać - wyjaśnił Winkiel.