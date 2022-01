Gigantyczny spadek oglądalności Turnieju Czterech Skoczni. Ogłoszono najnowsze wyniki

Przed rozpoczęciem nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich doszło do prawdziwej rewolucji. TVP straciło prawa do transmitowania zawodów poza konkursami w Wiśle i Zakopanem oraz mistrzostwami świata w lotach. Nowym nadawcą na polskim rynku zostały należące do grupy Discovery TVN oraz Eurosport.

W nowym sezonie polscy skoczkowie prezentują bardzo słabą dyspozycję. W sobotę Piotr Żyła zajął swoje najlepsze miejsce podczas trwającego sezonu (7. miejsce). Wcześniej podczas zawodów grudniowych PŚ w Klingenthal lepszy wynik z reprezentantów Polski zanotował tylko Kamil Stoch (był wówczas trzeci).

70. edycja turnieju Czterech Skoczni zakończyła się wygraną Ryoyu Kobayashiego, który był najlepszy w aż trzech z czterech konkursów (jego łączna nota była rekordowa i wyniosła 1162,3 pkt.) i wyprzedził drugiego Mariusa Lindvika (-24,3 pkt.) oraz trzeciego Halvora Egnera Graneruda (-34,1 pkt). Piotr Żyła w TCS zajął 15. lokatę, Dawid Kubacki 21., Jakub Wolny 35., Paweł Wąsek 48., Andrzej Stękała 51., a Kamil Stoch 53.

Ujawniono wyniki oglądalności 70. edycji TCS. Turniej śledziło o 3,22 mln widzów mniej niż rok wcześniej

Portal wirualnemedia.pl opublikował wyniki oglądalności niemiecko-austriackiej imprezy. "Zawody z 70. Turnieju Czterech Skoczni oglądało średnio 2,91 mln widzów w telewizji (2,01 mln osób w TVN i 891 tys. w Eurosporcie 1). Względem poprzedniej edycji sportowa impreza straciła 3,22 mln widzów. 719 tys. widzów miały kwalifikacje relacjonowane w Eurosporcie" - możemy przeczytać na łamach portalu.

70. edycja TCS odbywała się od 29 grudnia 2021 roku do 6 stycznia 2022 roku. Relację można było śledzić na antenach Eurosportu i TVN.

"Średnia widownia sportowej imprezy w TVN wyniosła 2,01 mln osób. Przełożyło się to na 16,89 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, 16,08 proc. w grupie komercyjnej 16-49 oraz 16,85 proc. w grupie 16-59" - przekazał dalej portal Wirtualnemedia.pl. "Na antenie Eurosportu 1 cztery konkursy oglądało 891 tys. osób, co dało stacji odpowiednio 7,53 proc., 4,19 proc. i 5,11 proc. udziału" - czytamy dalej.

"Porównując dane oglądalności z ubiegłoroczną edycją TCS wynika, że tegoroczny cykl miał o 3,22 mln widzów mniej - mimo że wówczas turniej transmitowany był na trzech antenach - w TVP1, TVP Sport i Eurosport 1. Rok temu TCS łącznie śledziło 6,13 mln osób przy 43,63 proc. udziału w grupie 4+, 35,93 proc. w grupie 16-49 oraz 39,97 proc. w grupie 16-59. W TVN 70. Turniej Czterech Skoczni miał o 2,10 mln widzów mniej niż poprzednia edycja nadawana w TVP1. Z kolei spadek w Eurosporcie 1 wyniósł 440 tys. oglądających" - możemy dowiedzieć się z dalszej części artykułu.