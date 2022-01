Legendarny trener może wrócić do skoków! Zaskakujące informacje

Po sezonie skoków może dojść do wielkiego powrotu w skokach narciarskich. Mika Kojonkoski może wrócić do Pucharu Świata w roli głównego trenera. Finowie chcieliby, by to on przejął ich kadrę, ale 58-latek marzy o reprezentacji z topu - słyszymy.

