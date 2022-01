Granerud w szoku po skoku Kamila Stocha. "Nie mogłem uwierzyć"

Nie milkną echa fatalnej formy polskich skoczków w tym sezonie. Wygląda na to, że obecnie sytuacja się ustabilizowała i wszyscy Polacy na dobre wypisali się z walki o miejsca w czołówce. Chociaż o pierwszą "dziesiątkę" w konkursach stara się walczyć jedynie Piotr Żyła, ale to również nie wychodzi. Pozostali kadrowicze muszą się martwić w ogóle o awans do drugiej serii, a czasami nawet do konkursu.

To właśnie spotkało Kamila Stocha, którego postawa w obecnym sezonie jest zdecydowanie największym zaskoczeniem. Trzykrotny mistrz olimpijski został wycofany z zakończonego w czwartek Turnieju Czterech Skoczni po tym jak nie zakwalifikował się nawet do konkursu w Innsbrucku. Do niedawna wydawało się, że 34-latek jako jedyny z polskiej kadry będzie w tym sezonie w czołówce. Zajął nawet miejsce na podium konkursu w Klingenthal, ale później nastąpiło u niego załamanie formy i dostosował się do poziomu swoich kolegów.

Nie tylko w Polsce jednak jesteśmy zaskoczeni słabą postawą Kamila Stocha.- Jego kłopoty są dla mnie niespodzianką - przyznał szczerze norweski skoczek Halvor Egner Granerud w rozmowie z portalem WP SportoweFakty. - Osobiście wydawało mi się, że jego skoki wyglądają dobrze i nagle pojawiły się takie problemy. Ale takie są właśnie skoki, czasami bardzo zaskakujące - dodał.

- Nie mogłem uwierzyć w tak nieudany jego skok w Innsbrucku. Wcześniej, przed turniejem, skakał naprawdę dobrze i był jednym z faworytów całej rywalizacji - przypomniał Norweg. - Jednak skoro przez dwa tygodnie stracił świetną dyspozycję, to szybko może ją też odzyskać. Musi uporać się z kłopotami technicznymi. Moim zdaniem szybko wróci do formy i może być mocny na igrzyskach - zapewił Granerud.

Nie wiadomo narazie kiedy Kamil Stoch wróci na skocznię. Pewne jest natomiast, że nie nastąpi to przed konkursami PŚ w Zakopanem. Adam Małysz wspominał jednak ostatnio, że jest też opcja, że 40-latek wróci dopiero na igrzyska olimpijskie w Pekinie, które rozpoczynają się 4 lutego.