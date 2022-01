Granerud zakpił z Niemców po Turnieju Czterech Skoczni. "Wiem"

Dobiegł końca 70. Turniej Czterech Skoczni. Triumfatorem tegorocznej edycji został Ryoyu Kobayashi, który wygrał trzy z czterech konkursów. Na drugim miejscu rywalizację zakończył Marius Lindvik, a trzeci był Halvor Egner Granerud. Najlepszym z Polaków był Piotr Żyła (15.).

REKLAMA

Zobacz wideo Stoch wróci na PŚ w Zakopanem? "Jego sprawa będzie nas rozgrzewała do igrzysk"

Granerud cieszy się z porażki Niemców? "Wiem, jak im zależy"

Spory apetyt na zwycięstwo znów mieli niemieccy skoczkowie. Ten niesamowicie bogaty w sukcesy naród od 20 lat nie może sięgnąć po triumf w prestiżowej imprezie. Ostatnim zawodnikiem naszych zachodnich sąsiadów, który sięgnął po wygraną w TCS, był Sven Hannawald. A było to w sezonie 2001/2002.

Przed nim Małysz ściągnąłby czapkę z szacunku. Wielki mistrz, wielki styl

W tym roku wielkim faworytem Niemców był Karl Geiger. To właśnie on do turnieju przestępował jako lider Pucharu Świata. Szanse zaprzepaścił jednak w Garmisch-Partenkirchen, gdzie zajął siódmą pozycję ze sporą stratą do Ryoyu Kobayashiego. Do końca jednak walczył chociaż o miejsce na podium w "generalce" imprezy. Ta misja jednak również się nie powiodła. Geiger przegrał tę rywalizację o trzecie miejsce o 4,6 pkt. Skończył na czwartej lokacie.

Sytuację w zaskakujący sposób skomentował ten, który wyprzedził Karla Geigera. - Wiem, jak Niemcom bardzo zależy na podium Turnieju Czterech Skoczni, więc fajnie jest im odebrać to miejsce - powiedział po zakończeniu konkursu Halvor Egner Granerud w rozmowie z norweską telewizją TV2. Jak czytamy w relacji dziennikarzy tej stacji, skoczek jeszcze kiwnął w wymowny sposób w kierunku swoich niemieckich rywali.

Finałowy konkurs Turnieju Czterech Skoczni wygrał Daniel Huber, dla którego było to pierwsze zwycięstwo w karierze. Drugie miejsce zajął Granerud, a trzecie Karl Geiger. Przed skoczkami teraz dzień przerwy, a w sobotę wrócą na skocznię w Bischoshofen, gdzie znów powalczą o punkty Pucharu Świata.