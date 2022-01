Kontrowersja przy skoku Polaka. Poszedł na stracenie. Doleżal wściekły na jury

W Innsbrucku przeszkadzał wiatr, a w Bischofshofen opady deszczu i śniegu. W serii treningowej przekonał się o tym Jakub Wolny. Polak uzyskał zaledwie 85 metrów. Jak później tłumaczył w rozmowie z mediami, to nie do końca była jego zasługa. Bardziej zaskakującej decyzji jury zawodów.

Polak puszczony na straty. Doleżal wściekły

- Przed moim skokiem podniesiono mi belkę o dwa numery do góry, ale nie puszczono przedskoczka. Zasypało mi tory na tyle, że mnie bardzo mocno przytrzymało. Przed samym progiem aż podniosło mi tyłek i nie umiałem się z tego odbić i stąd była taka odległość - przyznał były mistrz świata juniorów.

Spostrzeżenie Wolnego potwierdził też trener reprezentacji Polski. - Jury od razu zauważyło, że coś było nie tak, nie musieliśmy nic im mówić. Ale popełnili błąd, skok poszedł na stracenie - opisał zdarzenie Michal Doleżal. Czech tak, jak cała kadra zawody w Bischofshofen - łącznie cztery konkursy zaliczane do cyklu Pucharu Świata - traktuje, jak treningowy poligon dla zawodników. Dlatego, nawet skok w serii nieliczącej się w kontekście ostatecznego rezultatu w konkursie, uważa za bardzo ważny i nie był zadowolony z tego, że jury nie zareagowało na problem z najazdem przed próbą Wolnego.

Jakub przyznał, że przed samym skokiem próbował jeszcze interweniować. - Zapytałem się, czy będzie przedskoczek, ale dostałem odpowiedź, że nie. Trochę słabo. Przy takich warunkach, jakie były w treningu, jak nie ma ciągłości w skakaniu, to na skoczni z tak płaskim najazdem tory robią się tępe i po prostu nie jedzie - mówił zaskoczony 26-latek. To o tyle zaskakujące, że już w przeszłości dochodziło na długim najeździe skoczni im. im. Paula Ausserleitnera do groźnych sytuacji z tego powodu. Jak chociażby w 2012 roku, kiedy równowagę tracił Jurij Tepes, wymownie machając rękami na rozbiegu.

Finałowy konkurs Turnieju Czterech Skoczni w czwartek również w Bischofshofen. Synoptycy zapowiadają, że zawody te również odbędą się przy padającym śniegu. W trakcie kwalifikacji może być wręcz identyczna aura, jak w środę. Oby tym razem jury reagowało z rozwagą.