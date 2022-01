Jest przełom w skokach Polaka! Doleżal tłumaczy. "To aż chciało lecieć"

Na takie skoki Dawida Kubackiego czekaliśmy bardzo długo. Wciąż nie do końca chodzi o odległości - 128,5 i 131,5 metra, ani o pozycję w konkursie - 21. miejsce, a o jego technikę. Polak latał dziś szybko, agresywnie i podobnie do swoich najlepszych skoków w karierze, a przynajmniej zdecydowanie bardziej niż w ostatnich tygodniach rywalizacji.

"Oby to było przełamanie". Doleżal mówi, że Kubacki wreszcie wraca do normalności

Jeszcze po porannym treningu i kwalifikacjach Dawid Kubacki mówił polskim dziennikarzom, że nie był do końca zadowolony ze swoich prób. Miały być nietrafione próg. Zawodnik szedł na konkurs z jasnym celem: poprawić ten błąd. I tak właśnie zrobił, bo wyjście z progu wychodziło mu już o wiele lepiej.

- Oby to było przełamanie, bo te skoki w zawodach wyglądały na progu zupełnie inaczej. Teraz chodzi o to, żeby to już się nie wracało i się w to wskakał. Było widać inną reakcję za progiem, dziś mu oddawał energię do skoku - mówił po środowym konkursie Michal Doleżal.

- Z miejsca nie możemy być zadowoleni, ale szukamy pozytywu. Mam nadzieję, że skok po skoku u niego to ruszy - dodawał Czech.

Mały błąd odebrał Kubackiemu pięć metrów. "Narty lekko się zetknęły"

Kubacki przyznał, że choć skok w finałowej serii był najdłuższy, to także z błędem w locie. - Trochę mnie skręciło i nie wiem dlaczego. Możliwe, że zetknęły się narty za progiem, obiły się o siebie i trochę mnie obróciło - stwierdził skoczek. Odpowiemy za niego: tak, narty się lekko zetknęły. - Ja tylko to czułem w powietrzu i starałem się poukładać, wyprostować i lecieć. Przez to lądowanie też było chyba trochę rozpaczliwe - ocenił Polak.

Pozycja w locie Dawida Kubackiego - po lewej wyprostowana tuż za progiem, po prawej skrzywiona chwilę później Screen Eurosport Player

- Faktycznie był skrzywiony w samej sylwetce w locie, co zabrało mu około pięciu metrów. To wyglądałoby jeszcze inaczej, ale przecież już teraz odległość była niezła. Czuć różnicę, Dawid też o tym mówi - przekonywał Michal Doleżal. - Skoki były po prostu lepsze. Technicznie były podobnie do tych z rana, ale przy lepszym trafieniu w próg, energii i prędkości to aż chciało lecieć - podsumował Kubacki.

Kolejna szansa na dopracowanie skoków Kubackiego, a na pewno pozostanie na wysokim poziomie, na który wspiął się w środowym konkursie, już w czwartek. O 14:30 zaplanowano początek kwalifikacji, a dwie godziny później rozpoczęcie pierwszej serii konkursowej finałowego konkursu 70. Turnieju Czterech Skoczni. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Transmisje z zawodów na Eurosporcie, w TVN i Playerze.