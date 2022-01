Kamil Stoch został wycofany z Turnieju Czterech Skoczni. Trzykrotny mistrz olimpijski wrócił do kraju i ma pracować nad powrotem do formy. - Bardzo zasadne jest pytanie, czy Stoch wróci na konkurs w Zakopanem. Nawet Michal Doleżal na razie nie zna odpowiedzi na to pytanie - mówi Jakub Balcerski, dziennikarz Sport.pl.

