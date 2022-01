Nie najlepsze wyniki Polaków podczas treningu w Bischofshofen

Środowy, poranny trening w Bischofshofen to efekt złych warunków pogodowych, jakie we wtorek panowały w Innsbrucku, nie zezwalając na rozegranie trzeciego konkursu Turnieju Czterech Skoczni. W efekcie zawody przeniesiono na środę do drugiej z austriackich miejscowości rywalizacji.

Na środę zaplanowano trening (11:30), kwalifikacje (13:00) oraz konkurs główny (16:30). Na treningu najlepiej z naszych zawodników zaprezentował się Dawid Kubacki, który skoczył 123 metry i ostatecznie zajął 15. miejsce.

Kiepski trening Polaków w Bischofshofen

Tak dobrze nie było z resztą naszej kadry. Andrzej Stękała uzyskał 118 metrów i był 23. Paweł Wąsek skoczył 112 metrów, co dało mu 29. lokatę. Piotr Żyła skoczył 108 metrów i zajął dopiero 43. pozycję. Jakub Wolny wylądował na 85. metrze, przez co znalazł się w gronie zawodników z ujemną punktacją i zajął ostatnie miejsce.

Trening odbywał się w trudnych warunkach przez padający deszcz. Z uwagi na miękki zeskok sędziowie zdecydowali o niskiej belce startowej. Po kilkunastu słabych skokach jury zdecydowało się podwyższyć ją z 13. na 15., a później na 17.

Z tego momentu skorzystał Phillip Aschendwald, który skoczył 139 metrów i wygrał trening. Drug był Marius Lindvk (134,5 metra), a trzeci Halvor Egner Granerud (134 metry). Lider TCS - Ryoyu Kobayashi - nie wystartował w treningu.