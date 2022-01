Turniej Trzech Skoczni. Pierwszy taki przypadek od trzynastu lat. Polacy na tym zyskają?

W środę 5 stycznia kibice, dziennikarze i zawodnicy mieli już wiedzieć, kto będzie liderem 70. Turnieju Czterech Skoczni tuż przed jego finałem - czwartym konkursem rozgrywanym w Bischofshofen. Ale fatalne warunki wietrzne w Innsbrucku sprawiły, że z Turnieju Czterech Skoczni zrobiła się rywalizacja na tylko trzech obiektach.

Trzy skocznie? Trzynaście lat temu też tak było

Taka sytuacja w historii Turnieju przydarzyła się tylko raz: w 2008 roku Janne Ahonen wygrał TCS po takim samym scenariuszu. Zawody na Bergisel zostały przeniesione na skocznię imienia Paula Ausserlaitnera w Bischofshofen. Dla Ahonena było to rekordowe, piąte zwycięstwo w historii imprezy.

Za to przypadku rozegrania jedynie trzech konkursów podczas całej imprezy nie było nigdy. Teraz sytuacja jest trudna, ale organizatorzy wierzą, że uda się nie zaprzeczyć tradycji. - Trzy konkursy? Nie, wierzymy w cztery. To nie jest coś, o czym myślimy, skupiamy się na tym, żeby jak najlepiej przygotować obiekt w Bischofshofen w porozumieniu z austriackimi organizatorami - ocenił dla Sport.pl krótko Sandro Pertile tuż po odwołaniu wtorkowych zawodów w Innsbrucku.

Jeden szczegół pozostawał długo niejasny: czy zostaną rozegrane nowe kwalifikacje? Ostatecznie podjęto - naszym zdaniem słuszną - decyzję o tym, że nie będzie wykorzystania rozegranej serii z Innsbrucku, a nowa seria kwalifikacyjna i pary systemu KO używanego podczas Turnieju. Skocznia w Bischofshofen jest jednak zupełnie inna i nie byłoby to zbyt fair dla zawodników.

Co to oznacza dla Polaków? Szansę na poprawę miejsc z Bergisel, które w większości były poniżej ich możliwości, a dodatkowo: jeszcze jeden skok w warunkach rywalizacji o pozycje kluczowe dla środowego konkursu. To zupełnie inna presja, a fakt, że Polacy traktują już Turniej Czterech Skoczni treningowo i próbują udoskonalać swoje skoki, eliminując z nich błędy techniczne, sprawia, że mogą na tym nawet trochę zyskać. - To będzie trudny i szalony okres, bo mamy jeszcze dodatkowe zawody Pucharu Świata po finale Turnieju, ale musimy być na to gotowi - mówił Michal Doleżal.

Co z warunkami? W środę od rana w Bischofshofen i okolicach pada coś w rodzaju deszczu z lepkim śniegiem. To bardzo trudna sytuacja dla organizatorów: pokrycie zeskoku staje się bardzo miękkie, świeże i przez to tworzy zagrożenie dla skoczków. Austriacy są jednak spokojni. - Skocznia jest przygotowana perfekcyjnie. Warunki utrudnią nam pracę, ale ten padający śnieg nie jest na tyle dużym zagrożeniem, żebyśmy nie przeprowadzili konkursów. Ich przebieg może być po prostu nie tak płynny, jak zakładaliśmy - przekazał Sport.pl szef skoczni, Michael Steininger.

W 2008 roku był na skoczni, ale obu przypadków za bardzo by nie porównywał. - I tu, i tu wszystko odbyło się bardzo szybko. Ale byliśmy gotowi i wiedzieliśmy, że możemy przejąć te zawody. Zrobimy wszystko, żeby doprowadzić Turniej Czterech Skoczni do końca w dobrym stylu - ocenił Steininger. Początek serii treningowej zaplanowano na 11:30, później kwalifikacji na 13:00, a konkursu na 16:30. Relacja na żywo z zawodów na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Transmisje w Eurosporcie, TVN-ie i Playerze.