Kolejne kłoptoty Kamila Stocha. "Skoki byłyby niebezpieczne". Przecież to tam miał pracować nad formą

Weekendowe zawody FIS Cup w Zakopanem zostały odwołane z powodu odwilży. Co gorsza, roztopy mogą się także okazać poważną przeszkodą dla Kamila Stocha w powrocie do formy. Jedną z rozważanych opcji do treningów jest Średnia Krokiew.

3 Fot. Jakub Porzycki / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl