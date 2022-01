Amman zdziwiony słabą postawą polskich skoczków. Wie, co może pomóc Stochowi

Nie tak miał wyglądać olimpijski sezon w wykonaniu polskich skoczków narciarskich. Cała nasza kadra zawodzi od samego początku sezonu. Wszyscy zawodnicy mają na przemian problem z awansem do drugiej serii, a zdarza się nawet, że także do konkursu.

To przydarzyło się ostatnio także Kamilowi Stochowi, który na początku sezonu był jedynym światełkiem w tunelu. 34-latek radził sobie zdecydowanie najlepiej, co przełożyło się nawet na podium w Klingenthal. Później przyszedł jednak Turniej Czterech Skoczni i niezła forma trzykrotnego mistrza olimpijskiego uleciała. W Oberstdorfie zajął dopiero 41. miejsce, a w Ga-Pa jeszcze gorsze, bo 47. Nie zakwalifikował się w poniedziałek do konkursu w Innsbrucku, co zdecydowało o jego całkowitym wycofaniu z niemiecko-austriackiej rywalizacji.

Ratował Małysza, pomógłby też Stochowi? Legendarny trener zabrał głos

Amman wie, co pomoże Kamilowi Stochowi. "W skokach jest tak"

Cała społeczność skoków narciarskich jest mocno zaskoczona tak słabą postawą polskich zawodników w tym sezonie. Formę naszej kadry ciężko racjonalnie wytłumaczyć, a w PZN trwają burzliwe narady na temat tego, jak pomóc naszym zawodnikom. Swoje zdziwienie zaistniałą sytuacją wyraził także czterokrotny mistrz olimpijski Simon Ammann.

- W takich przypadkach problem leży w mentalności. Sezon jest dynamiczny i jeszcze wiele może się zdarzyć, a ja skakałem z polskimi skoczkami w Zakopanem przed startem zimy. Naprawdę wyglądali bardzo dobrze. Wejście w sezon jest trudne, zawsze jest problem, by po ciężkiej pracy latem docisnąć "gazu" w pierwszych konkursach - ocenił Szwajcar w rozmowie z "Super Expressem".

Ammann wypowiedział się także bezpośrednio o Kamilu Stochu. Legendarny skoczek uważa, że przerwa w startach pomoże mu w powrocie do formy. - Powinien trochę odpocząć przed konkursami Pucharu Świata w Zakopanem, by wrócić na skocznię, którą zna najlepiej. W skokach jest tak, że dróg do wyjścia z kryzysu jest ogromnie dużo. Należy wybrać kilka rzeczy do poprawy i pracować - przyznał Szwajcar.