Pogoda pozwoli na dokończenie TCS? Jedyny niepokój organizatorów

Trzeci konkurs Turnieju Czterech Skoczni miał się odbyć we wtorek w Innsbrucku. Jednak z powodu niekorzystnych warunków wietrznych (na buli siła wiatru dochodziła w porywach do 8 m/s w plecy) start konkursu był przekładany. Ostatecznie organizatorzy zdecydowali się go odwołać.

Wiatr pokrzyżował plany w Innsbrucku. Jakie prognozy dla Bischoshofen?

Zmagania przeniesione zostały do Bischoshofen i trzeba będzie przeprowadzić w środę nowe kwalifikacje. Najpierw skoczkowie wezmą jednak udział w oficjalnym treningu o 11:30 (jedna seria), potem przejdą kwalifikacje do środowego konkursu. Te rozpoczną się o 13:00 i wyłonią nowe pary konkursowe. Dopiero o 16:30 rozpocząć ma się pierwsza seria przeniesionej rywalizacji z Innsbrucku.

Taka zmiana programu powoduje, że trzeba też zmodyfikować plan na czwartek, kiedy rozegrany zostanie finałowy konkurs. 6 stycznia kwalifikacje odbędą się o 14:30. Na 17:30 odbędzie się ostatni konkurs 70. Turnieju Czterech Skoczni. Zarówno środowy, jak i czwartkowy konkurs ma być rozgrywany w systemie KO.

Prognozy pogody dla Bischofshofen są bardziej pomyślne niż w przypadku Innsbrucka. Według synoptyków z portalu yr.no, wiatr nie powinien w środę przekraczać 1 m/s. Niepokojące mogą być jedynie opady deszczu w trakcie treningu i kwalifikacji oraz śniegu podczas konkursu.

Finał 70. TCS ma być rozegrany za to przy niemal bezwietrznej aurze. W zapowiedziach widać jednak, że i w czwartek organizatorzy muszą spodziewać się opadów śniegu. Temperatura w przypadku obu konkursów ma być nieco poniżej zera stopni Celsjusza.

Program zawodów w Bischofshofen

5 stycznia - zawody przeniesione z Innsbrucku do Bischofshofen

11:30 - oficjalny trening (1 seria)

13:00 - kwalifikacje

16:30 - pierwsza seria konkursowa (KO)

6 stycznia - Finał 70. TCS w Bischofshofen

14:30 - kwalifikacje

17:30 - pierwsza seria konkursowa (KO)