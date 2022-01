Gdzie i o której oglądać konkursy TCS w Bischofshofen? [TRANSMISJA TV]

Trzeci konkurs Turnieju Czterech Skoczni miał się odbyć we wtorek w Innsbruck. Jednak z powodu niekorzystnych warunków wietrznych (na buli siła wiatru dochodziła w porywach do 8 m/s w plecy) start konkursu był przekładany. Ostatecznie organizatorzy zdecydowali się go odwołać.

Zmiany w TCS. Odwołany konkurs przeniesiony do Bischofshofen

Z racji tego, że terminarz TCS jest bardzo napięty, a zgodnie z tradycją prestiżowy turniej kończy się zawsze w Święto Trzech Króli organizatorzy nie mieli zbyt dużego pola manewru i podjęli decyzję o tym, aby przenieść trzeci konkurs do oddalonego o około 200 kilometrów Bischofshofen. Odbędzie się on w środę 5 stycznia.

Początkowo wydawało się, że w konkursie utrzymane zostaną numery startowe, a także pary KO z odwołanych zawodów, ale na to nie pozwalają przepisy FIS. Jak więc wygląda plan na środę? Zgodnie z przepisami przed ocenianą serią skoków, trzeba przeprowadzić chociaż jeden oficjalny trening. Dlatego skoczkowie najpierw wypróbują obiekt im. Paula Ausserleitnera o 11:30 (jedna seria), później o 13:00 rozpoczną kwalifikacje do środowego konkursu. Intensywny dzień zwieńczą zawody, który rozpoczną się o godzinie 16:30.

W kwalifikacjach wystąpi pięciu Polaków: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Andrzej Stękała i Jakub Wolny. Zabraknie Kamila Stocha, który po dwóch fatalnych konkursach zrezygnował z udziału w austriackiej części TCS.

Zmieniony program TCS:

5 stycznia - zawody przeniesione z Innsbrucku do Bischofshofen

11:30 - oficjalny trening (1 seria)

13:00 - kwalifikacje

16:30 - pierwsza seria konkursowa (KO)

6 stycznia - Finał 70. TCS w Bischofshofen

14:30 - kwalifikacje

17:30 - pierwsza seria konkursowa (KO)

TCS. Konkursy w Bischofshofen. Gdzie i kiedy oglądać? Transmisja TV, stream online

Konkursy w Bischofshofen będzie można obejrzeć w TVN oraz Eurosport 1, a także na platformie player.pl. Kwalifikacje będą transmitowane w sieci oraz w kanale Eurosport 1. Zapraszamy do śledzenia relacji na Sport.pl LIVE oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.