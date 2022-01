To nie sprzęt jest problemem Stocha. Doleżal wyjaśnia. "Musi to powiedzieć"

W poniedziałek sztab kryzysowy polskiej kadry pracował nad planem awaryjnym dla Kamila Stocha przez kilka godzin. Narady trwały długo, ale przyniosły bardzo ważny i konkretny ruch: wycofanie zawodnika z 70. Turnieju Czterech Skoczni i danie mu dwunastu dni najpierw na złapanie oddechu, a następnie spokojny trening przed powrotem do Pucharu Świata.

Stoch odpadł w kwalifikacjach w Innsbrucku i już po jego słowach można było wywnioskować, że raczej nie będzie obstawał przy pozostaniu w Austrii. - Kamil zrobił jeszcze raz trening i test z Haraldem. Technicznie i fizycznie wszystko wyglądało w porządku. Problem jest zapewne przede wszystkim w głowie - diagnozuje Michal Doleżal.

- Na pewno niemiło się to obserwuje. Do całego poniedziałku Kamil podszedł treningowo. W jego przypadku nadal chodzi głównie o ten skręt, który pojawia się w locie. Nie udało się i po tych skokach było już w zasadzie pewne, że musi sobie odpuścić - opisuje Czech.

"Gdy odpocznie, musi przemyśleć swoje skoki"

Trenera Polaków pytamy też o przyczynę skrętu, czy jak inaczej mówią skoczkowie "świdrowania" w locie. Adam Małysz mówił nam, że możliwe - Ciężko takie rzeczy naprawdę rozgryźć. Próbowaliśmy różne warianty: wyrównać pozycje, sprawdzić materiały, ale dalej nie było swobodnie i symetrycznie - przyznaje Doleżal.

Jak będą wyglądały następne dni dla Stocha? - Teraz jest ważne, żeby Kamil "puścił głowę" i nie myślał o skokach nadmiernie. Gdy odpocznie, musi przemyśleć swoje skoki. Pozycja, czy sprzęt nie były problemem, bo to dalej się pojawiało. Kamil musi być pewny siebie i powiedzieć: jestem gotowy, robię to na sto procent - przekonuje szkoleniowiec.

Stoch odpocznie, a potem Planica lub Zakopane. "Zdecydujemy w kolejnym tygodniu"

Na razie Stoch zostanie w Polsce, ale gdy po tygodniu wróci na skocznię, jeszcze nie wiadomo, gdzie będzie trenował. "Nieoficjalnie dowiadujemy się o dwóch opcjach - treningach albo na mniejszej skoczni w Zakopanem, albo o wyjeździe do Planicy. W Słowenii przygotowane są wszystkie skocznie, tam już przebywa część naszej kadry. W Polsce na razie wszędzie są roztopy, ale słyszymy zapewnienia, że jeśli Kamil i trenerzy zdecydują, że najlepszym dla niego miejscem do treningów byłaby Średnia Krokiew, to oczywiście zostanie ona przygotowana" - pisał dziennikarz Sport.pl, Łukasz Jachimiak.

- Są możliwości, mamy je w głowie. Zdecydujemy w kolejnym tygodniu, wtedy, kiedy wróci na skocznię. Jeśli będzie możliwość w Polsce, to pewnie tu zostanie, a jeśli nie, to potrenuje poza krajem - wyjaśnia Doleżal.

Tymczasem w 70. Turnieju Czterech Skoczni odwołano konkurs w Innsbrucku, który zostanie przeniesiony na środę, 5 stycznia do Bischofshofen. Zgodnie z nowym programem w przedostatnim dniu imprezy zaplanowano trening o godzinie 11:30, kwalifikacje o 13:00 i trzeci konkurs TCS o 16:30. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Transmisja z zawodów w Eurosporcie, TVN i Playerze.