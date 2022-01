Znamy godziny kolejnych konkursów TCS. Zmiany w ostatnim dniu turnieju

We wtorek miał odbyć się 3. konkurs 70. Turnieju Czterech Skoczni. Wystąpić w nim miało pięciu Polaków: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Andrzej Stękała i Jakub Wolny. W kwalifikacjach odpadł Kamil Stoch, który zajął w nich 59. miejsce. Po wieczornej debacie kryzysowej lider polskiej kadry został wycofany z dalszych startów i powrócił do Polski, by odpocząć i rozpocząć walkę o powrót do formy przed igrzyskami olimpijskimi w Pekinie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kobayashi vs reszta świata. Brutalna zapowiedź Turnieju Czterech Skoczni

Program trzeciego konkursu TCS w Bischofshofen. O której zawody?

Najpierw po kilku przesunięciach odwołana została seria próbna. Później z 13:30 na 13:50 przesunięto start pierwszej serii. Kwadrans później konkurs opóźniono po raz drugi, na 14:10, a potem o kolejne 20 minut, na 14:30. Ostatecznie wszystko miało rozpocząć się o 15:00. Chwilę przed tą godziną zapadła decyzja, że wkrótce rywalizacja ruszy. Chwilę po 15:00 wiadomo już było, że nic z tego. Konkurs w Innsbrucku został anulowany.

Cmentarz pod Bergisel kryje niezwykłą tajemnicę. Zwłaszcza grób "Pioniera"

- Zachowajcie ze sobą numery startowe - powiedział przez FIS radio Sandro Pertille, dyrektor Pucharu Świata. Okazało się jednak, że to raczej przejęzyczenie. Wiadomo bowiem, że zmagania przeniesione zostały do Bischoshofen i trzeba będzie przeprowadzić w środę nowe kwalifikacje. Na podstawie tych z Innsbrucku, według przepisów FIS, nie można rywalizować. - Stworzymy nowy plan - zapowiedział później dyrektor PŚ.

Jaki zatem plan na środę? We wspomnianych przepisach mowa jest też o tym, że przed ocenianą serią skoków, trzeba przeprowadzić chociaż jeden oficjalny trening. Dlatego skoczkowie najpierw wypróbują obiekt im. Paula Ausserleitnera o 11:30 (jedna seria), potem przejdą kwalifikacje do środowego konkursu. Te rozpoczną się o 13:00 i wyłonią nowe pary konkursowe. Dopiero o 16:30 rozpocząć ma się pierwsza seria przeniesionej rywalizacji z Innsbrucku.

Taka zmiana programu powoduje, że trzeba też zmodyfikować plan na czwartek, kiedy rozegrany zostanie finałowy konkurs. 6 stycznia kwalifikacje odbędą się o 14:30. Na 17:30 odbędzie się ostatni konkurs 70. Turnieju Czterech Skoczni. Zarówno środowy, jak i czwartkowy konkurs ma być rozgrywany w systemie KO.

Zmieniony program:

5 stycznia - zawody przeniesione z Innsbrucku do Bischofshofen

11:30 - oficjalny trening (1 seria)

13:00 - kwalifikacje

16:30 - pierwsza seria konkursowa (KO)

6 stycznia - Finał 70. TCS w Bischofshofen

14:30 - kwalifikacje

17:30 - pierwsza seria konkursowa (KO)