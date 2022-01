Polska wstrzymała oddech. Kamil Stoch runął na zeskok i zaczęło się odliczanie

Przez długi czas Kamil Stoch nie był w stanie nawiązać do czołówki w Turnieju Czterech Skoczni. Wszystko zmieniło się pod wodzą Stefana Horngachera. Już w pierwszym sezonie pod wodzą austriackiego trenera lider polskiej kadry miał szansę na zdobycie Złotego Orła. Marzenia o sukcesie mogła jednak zakończyć seria próbna przed konkursem w Innsbrucku.

REKLAMA

Zobacz wideo FIS urządził polowanie na polskich skoczków. Trenerzy łapią się za głowę [SPORT.PL LIVE #1]

Oficjalnie: Kamil Stoch wycofany z TCS! I nie tylko

Chwile grozy Stocha na Bergisel

W dwóch pierwszych konkursach 65. Turnieju Czterech Skoczni Kamil Stoch zajmował drugie miejsca, co pozwoliło mu zjawić się na Bergisel jako lider cyklu. Na swojej ulubionej skoczni polski skoczek narciarski miał wykonać kolejny krok, który miałby mu zapewnić końcowe zwycięstwo. Tymczasem jego występ w trzecim konkursie TCS stanął pod dużym znakiem zapytania.

W serii próbnej Kamil Stoch oddał najdłuższy skok, potwierdzając w ten sposób swoją świetną formę. Polska telewizja nie pokazywała treningowej rywalizacji, ale sieć szybko obiegły informacje o znakomitej próbie Polaka. Niedługo potem zaczęły jednak napływać przykre informacje o upadku Stocha.

Choć obolały skoczek sam opuścił zeskok, a w szatni przebadał go Aleksander Winiarski, zaczęło się nerwowe odliczanie. Gdyby Stoch doznał kontuzji, nie byłby w stanie wystąpić w konkursie na Bergisel, co znacząco mogłoby mu utrudnić wygranie Turnieju Czterech Skoczni.

Kamil Stoch w wielkim stylu wygrał 65. TCS

Ostatecznie Polak zdołał wystartować w konkursie głównym. Warunki nie były jednak wówczas sprzyjające - karty rozdawał wiatr, a organizatorzy mieli spory problem z przeprowadzeniem choćby jednej serii. Pierwsza część rywalizacji trwała bardzo długo.

Konkurs na Bergisel w sezonie 2016/17 miał tylko jedną serię, w której Kamil Stoch oddał skok na odległość 120,5 metra, co dało mu finalnie czwarte miejsce. Po tych zawodach Polak stracił prowadzenie w cyklu na rzecz Daniela Andre Tande, który wyprzedzał go o 1,7 punktu. To i tak znakomity wynik, mając na uwadze możliwy uraz po upadku w serii próbnej.

Jednoznaczne komentarze ws. decyzji o wycofaniu Kamila Stocha

W Bischofshofen Stoch nie miał sobie jednak równych. Po skokach na odległość 134,5 i 138,5 metra wyraźnie wygrał rywalizację, a przy okazji dopiero 26. pozycji Tandego również i cały Turniej Czterech Skoczni. W tym roku Polak nie będzie miał okazji, aby ponownie pokazać, że Bergisel jest jego ulubioną skocznią. Decyzją sztabu szkoleniowego 34-latek wróci do kraju, aby odpocząć.