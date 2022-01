Jednoznaczne komentarze ws. decyzji o wycofaniu Kamila Stocha

Eksperci nie mają wątpliwości, że wycofanie Kamila Stocha z konkursu Turnieju Czterech Skoczni, to dobra decyzja Polskiego Związku Narciarskiego.- Powrót do domu, kilka dni resetu, trening, powrót do startów i walka o olimpijskie medale - brzmi jak dobry plan - uważa Łukasza Jachimiak, dziennikarz sport.pl.

