Tylko Piotr Żyła doskoczył do czołówki. Bardzo słabe skoki Kamila Stocha

Jeśli ktoś oczekiwał wielkiego przełamania podczas oficjalnych treningów w Bergisel, to raczej gorzko się rozczarował. Zobaczyć mogliśmy pojedyncze, lepsze próby podopiecznych Doleżala, jak chociażby Andrzeja Stękały w pierwszym treningu, czy Piotra Żyły i Kamila Stocha w drugim. Całościowo jednak reprezentacja Polski spisała się słabo. Turniej Czterech Skoczni trwa, a nasi wciąż szukają formy.

Nierówna forma polskich skoczków w treningach

W pierwszym treningu Polacy byli odpowiednio: 20. Andrzej Stękała, 24. Dawid Kubacki, 25. Paweł Wąsek, 36. Piotr Żyła, 45. Kamil Stoch i 47. Jakub Wolny. W drugim znacznie lepiej spisał się Żyła, który wygląda najlepiej z naszych zawodników - był 7. Nieźle tym razem pokazał się Kamil Stoch, który w trudnych warunkach uzyskał 112,5 m i był 19. W TOP 30 jeszcze Paweł Wąsek, który zajął 29. lokatę. Pozostali zdecydowanie dalej: Kubacki 46., Stękała 62., Wolny 63.

Twórca stylu V krytykuje wyjazd Stocha do Innsbrucka. "Wszyscy skaczą, a my nie"

To co szczególnie może martwić, to bardzo nierówne skoki. W jednej próbie poszczególnie skoczkowie dają nadzieję na przełamanie, a w kolejny jest już zdecydowanie gorzej. Kibice mogli też załamać się pierwszym skokiem Stocha. Obserwatorzy zauważyli, że trzykrotny mistrz olimpijski miał dzisiaj sporo pecha do warunków. Ale to właśnie w jego kontekście rozgorzała w ostatnich dniach dyskusja, czy powinien wciąż startować w zawodach.

- Byłoby szkoda, gdyby Kamil się wycofał. Turniej Czterech Skoczni bez niego nie byłby już tak atrakcyjny. Ale teraz Kamil musi znów nabrać dobrego samopoczucia, żeby mógł walczyć o medale na igrzyskach - mówił w rozmowie dla Sport.pl Andreas Goldberger, były znakomity skoczek. W Ga-Pa podczas dnia treningowego Kamil osiągał lepsze rezultaty, w konkursie było gorzej. Pytanie zatem, czy na podstawie oficjalny treningów jesteśmy w stanie wyciągać jakiekolwiek wnioski, patrząc na to, jak układa się ten sezon dla polskich orłów?

Światowa czołówka mocno odskoczyła biało-czerwonym. W pierwszym treningu triumfował Markus Eisenbichler, który przeskoczył rekord skoczni (139 m). FIS uznaje jednak tylko te rekordy, które były oddane w ocenianej serii. W każdym razie Niemiec wyraźnie pokazuje, że chce zatrzymać Ryoyu Kobayashiego (7. w treningu) w drodze po drugiego wielkiego szlema w karierze. W drugiej próbie to Japończyk okazał się lepszy, bo zajął 5. lokatę, a Eisenbichler 8. Pierwszy wynik osiągnął zaś Timi Zajc.

Kwalifikacje rozpoczną się o 13:30. Relacje na żywo w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.