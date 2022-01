Michal Doleżal zdradza, czego brakuje Polakom do sukcesu. "Wtedy wszystko ruszy"

Polscy skoczkowie w sezonie 2021/22 zawodzą praktycznie na całej linii. Żaden z nich nie liczy się w walce o czołowe miejsca Turnieju Czterech Skoczni. Mimo to, trener Michal Doleżal zachowuje spokój i przekonuje, że Polakom niewiele brakuje do tego, by wrócić na dobre tory.

3 Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl