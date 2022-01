Ważą się losy Kamila Stocha. Polak jeszcze dziś może zostać wycofany z TCS

Tak fatalnego Turnieju Czterech Skoczni Kamil Stoch nie miał od początku swojej bogatej w sukcesy kariery. Polski mistrz w dwóch dotychczasowych konkursach ani razu nie zdołał awansować do drugiej serii. Klasyfikowany był za każdym razem w piątej dziesiątce. - Nie ma o czym gadać - powiedział wczoraj krótko Kacprowi Merkowi z Eurosportu.

REKLAMA

Zobacz wideo Jednoznaczne stanowisko ws. Doleżala! "Nie jesteśmy klubem piłkarskim"

Kamil Stoch może wycofać się z TCS. Decyzja jeszcze dziś

Z powodu słabych występów coraz głośniej jest o możliwości wycofania trzykrotnego triumfatora z udziału w noworocznej imprezie. Głos w tej sprawie zabrał wczoraj Adam Małysz. - Jeśli Kamil uzna, że będzie w stanie pracować nad formą w zawodach, to trzeba mu zaufać, jest doświadczony. W końcu każdy z nas jest inny i czegoś innego potrzebuje. Niedzielna rozmowa będzie w tej kwestii bardzo ważna. Niezmiennie skocznie w Szczyrku, Zakopanem i Wiśle są przygotowane do treningu, jeśli zawodnik wyrazi chęć. Dziś widzimy, że to by się przydało - stwierdził dyrektor w PZN, cytowany przez TVP Sport.

Schlierenzauer znów na skoczni. Żona Kamila Stocha zachwycona zdjęciem z Ga-Pa. Jak w Hogwarcie

Decyzja w tej sprawie zapaść powinna jeszcze w niedzielę. - Dziś koło godziny 14, może 15 Michał Doleżal zdecyduje, czy wycofać Kamila Stocha z 70. Turnieju Czterech Skoczni - poinformował w rozmowie z Interią sekretarz generalny PZN Jan Winkiel. Dodał też, że to ma być wspólna decyzja szkoleniowca i zawodnika. - Trener może mieć swoje obserwacje, ale chce wiedzieć co uważa sam skoczek. Zwłaszcza tak doświadczony. Kamil ma to wszystko przemyśleć, rozważyć za i przeciw - podkreślił Winkiel.

Wcześniej Polski Związek Narciarski poinformował, że w Innsbrucku na starcie pojawią się wszyscy zawodnicy, którzy do tej pory startowali w TCS. To, prócz Stocha, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Paweł Wąsek i Andrzej Stękała. Trzeci konkurs Turnieju Czterech Skoczni odbędzie się we wtorek w austriackim Innsbrucku. Dzień wcześniej odbędą się kwalifikacje do zawodów. Relacje na żywo w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.