Wielki rywal Stocha nie może tego pojąć. "Sądziłem, że będzie w topowej formie"

Niemoc polskich skoczków trwa. Polacy słabo spisują się podczas Turnieju Czterech Skoczni. W Oberstdorfie tylko Dawid Kubacki zdołał zakwalifikować się do pierwszej trzydziestki, natomiast w Garmisch-Partenkirchen do drugiej serii awansowali Jakub Wolny i Piotr Żyła.

Polscy kibice zadają sobie przede wszystkim pytanie co się dzieje z Kamilem Stochem? Polski mistrz do pewnego momentu był zawodnikiem, do którego można było mieć najmniej pretensji. Jego występy w Turnieju Czterech Skoczni to jednak jedna wielka katastrofa. Ani w Oberstdorfie, ani w Ga-Pa Stoch nie wszedł do drugiej serii. W sobotę zajął czwarte miejsce od końca. Polak był tak poirytowany swoim skokiem, że odmówił rozmowy z dziennikarzem Eurosportu mówiąc, że "nie ma o czym gadać".

Forma Polaków, a przede wszystkim Stocha, jest zagadką nie tylko dla polskich kibiców i ekspertów. Jak się okazuje, głowią się nad tym także rywale Polaków, a konkretnie Norwegowie. Troskę o swojego rywala wyrażał chociażby Halvor Egner Granerud.

– Halvor Egner Granerud, który w Oberstdorfie dzielił hotel z Polakami, wieczorem zatrzymał się obok mnie wysyłającego do sieci rozmowy. Zamienił kilka słów, wyraźnie przejęty kryzysem – napisał na Twitterze dziennikarz skijumping.pl, Dominik Formela.

Po zawodach w Ga-Pa Granerud zabrał głos przed kamerami TVP Sport. Ponownie wyraził zmartwienie tym, że Stoch skacze słabo.

- Trzeba dać sobie możliwość cieszenia się skocznią. Może on bazować na tym, by dać sobie belkę trzy pozycje wyżej niż normalnie albo spróbować skoków w tandemie, choć nie mogę sobie wyobrazić Kamila, jak to wykonuje. Ja się na to zdecydowałem. Ważne jest zrelaksowanie się. W Klingenthal wyglądał dobrze i sądziłem, że będzie w topowej formie – powiedział zeszłoroczny zwycięzca Pucharu Świata.

Złą formę Polaków komentowali również w rozmowie ze Sport.pl trener Alexander Stoeckl i szef norweskich skoków Clas Brede Brathen. - Nie będąc w ekipie trudno powiedzieć, dlaczego Polacy skaczą słabo. Myślę, że to jest połączenie problemów technicznych i sprzętowych. Ale to z mojej strony tylko spekulacje – mówi szkoleniowiec. Dodał również, że Polakom zdarza się mieć również po prostu mnóstwo pecha.

- Wiem, że Polska to ciężko pracująca drużyna. Ta drużyna ma już całkiem długą tradycję. I jest jedną z najlepszych ekip w historii skoków. A to znaczy, że ma wszystko, czego potrzebuje, żeby wyjść z kryzysu – dodaje Clas Brede Brathen.

Trzeci konkurs Turnieju Czterech Skoczni odbędzie się we wtorek w austriackim Innsbrucku. Dzień wcześniej odbędą się kwalifikacje do zawodów. Relacje na żywo w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.