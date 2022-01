Janne Ahonen wraca na skocznię. "Nie mogę się wycofać"

Janne Ahonen znów wraca do skakania! 44-letni Fin pojawi się na krajowych mistrzostwach, które odbędą się na skoczni Salpausselkka w Lahti w dniach 14-16 stycznia 2022 roku. - To nie jest moje noworoczne postanowienie, ale tak to się ułożyło - powiedział Ahonen w rozmowie z telewizją "Yle".

