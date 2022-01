W jakim składzie Polacy polecą do Innsbrucka? Jednoznaczne słowa Dolezala

Większego zaskoczenia w Garmisch-Partenkirchen nie było. Zwycięzcą drugiego konkursu w 70. edycji Turnieju Czterech Skoczni został Japończyk Ryoyu Kobayashi, który wygrał o 0,2 pkt z Niemcem Markusem Eisenbichlerem oraz o 5,2 pkt nad Słoweńcem Lovro Kosem. Kobayashi ma aż 13,2 pkt przewagi nad Mariusem Lindvikiem na półmetku TCS, co jest największą przewagą w turnieju od dziesięciu lat. W drugiej serii konkursowej pojawiło się dwóch Polaków: Piotr Żyła oraz Jakub Wolny, którzy zajęli odpowiednio 11 oraz 23. miejsce.

Czy Kamil Stoch odpocznie podczas austriackiej części TCS? "Na ten moment"

Forma Kamila Stocha w Garmisch-Partenkirchen pozostawia wiele do życzenia. Co prawda trzykrotny złoty medalista olimpijski zajął w kwalifikacjach 16. miejsce, ale w konkursie oddał skok na odległość 118 metrów i przegrał z Daikim Ito w systemie KO w pierwszej serii. Stoch przed kamerami Eurosportu przyznał wprost, że po jego występie w konkursie w Grosse Olympiaschanze (HS142) w Garmisch-Partenkirchen "nie ma o czym gadać".

Jak postawę Kamila Stocha w rozmowie z Eurosportem ocenił trener Michal Dolezal? "U Kamila pojawił się problem skrętu za progiem, dodatkowo noga dziś u niego nie pracowała dobrze. Chcemy to naprawiać w zawodach" - powiedział Czech. W jakim składzie Polacy wybiorą się do Austrii? "Do Innsbrucku rusza kadra w niezmienionym składzie, na ten moment" - dodał szkoleniowiec. Kamil Stoch w zeszłym roku okazał się najlepszy w Inssbrucku, wyprzedzając o 12 pkt Anze Laniska oraz o 13,3 pkt Dawida Kubackiego.

Piotr Żyła zajął 11. miejsce w zawodach w Garmisch-Partenkirchen, dzięki czemu awansował na 27. pozycję w klasyfikacji Pucharu Świata oraz na 22. pozycję w klasyfikacji Turnieju Czterech Skoczni. Jak ten występ ocenił Dolezal? "Piotr oddał dwa równe skoki, były stabilne i miały rezerwę. Najważniejsze, że mamy kolejne punkty. Wczorajsze treningi były lepsze w wykonaniu Piotrka, dziś były problemy z timingiem. Stać Żyłę na więcej, głównie chodzi o to, żeby lepiej utrzymywał narty w locie" - skwitował.