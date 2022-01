Klasyfikacja Pucharu Narodów 2021/2022. Koszmar trwa. Polacy z ogromną startą do czołowej piątki

Po katastrofalnym występie w Oberstdorfie polscy skoczkowie zaprezentowali się nieco lepiej w noworocznym konkursie w Ga-Pa. Wciąż jednak są daleko od optymalnej dyspozycji. Do drugiej serii konkursowej awansowali jedynie Piotr Żyła oraz Jakub Wolny. Pierwszy z nich zajął ostatecznie 11. miejsce - najlepszy wynik w sezonie, zaś Wolny ukończył zawody na 27. miejscu. Zawiódł Kamil Stoch, który skoczył zaledwie 118 metrów i zajął dopiero 47. miejsce. Paweł Wąsek, Dawid Kubacki oraz Andrzej Stękała ukończyli konkurs w czwartej dziesiątce.

Kolejny przeciętny występ skutkuje dalszymi stratami w klasyfikacji Pucharu Narodów. Nic nie wskazuje na to, że aktualnie szóści Polacy mogą ukończyć sezon w czołowej piątce. Strata do kolejnej Japonii to w tym momencie już ponad 700 punktów. Pewnym pocieszeniem może być fakt, że Polacy nie zaliczyli kolejnych strat do będącej tuż za nimi Szwajcarii. Helweci mieli dwóch zawodników w drugiej serii - Killian Peier zajął 12. miejsce, a Gregor Deschwanden - 25.

Liderem klasyfikacji Pucharu Narodów są Niemcy, którzy mają ponad 350 punktów przewagi nad Norwegią. Na trzecim miejscu podium jest także Austria.

Klasyfikacja Pucharu Narodów 2021/2022 po Ga-Pa: