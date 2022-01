Kryzys Stocha największy od pięciu lat. Wymowny komentarz mistrza

Jeszcze przed rozpoczęciem Turnieju Czterech Skoczni martwiliśmy się o formę wszystkich polskich skoczków, ale wyjątkiem był Kamil Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski potrafił zajmować miejsca w czołówce. Raz nawet stał na podium. Był trzeci w Klingenthal. Jednak od początku noworocznej imprezy Polak nie prezentuje tak wysokiej formy. W Oberstdorfie nie awansował do drugiej serii i w Garmisch Partenkirchen niestety znów się to powtórzyło.

Krótki i wymowny komentarz Stocha

- Nie ma o czym gadać - krótko skomentował po swojej przegranej Stoch.

Wcześniej Kamil dawał znak, że jest zdezorientowany. Nie wie, z czego wynikają tak słabe skoki. Chociaż w treningach i kwalifikacjach wszystko wskazywało na to, że klucz do lepszych prób znalazł. Niestety, w zawodach znów się nie powiodło.

Postawa aktualnego mistrza Polski może martwić, bo to już czwarty raz tej zimy, kiedy nie zdobywał punktów. To pierwszy taka sytuacja od pięciu lat. W sezonie 2015/2016 Stoch pięciokrotnie nie awansował do drugiej rundy zmagań. Wtedy zdarzało mu się nawet odpadać w kwalifikacjach.

Może się okazać, ze konkurs w Ga-Pa był ostatnim dla Stocha w jubileuszowej edycji Turnieju Czterech Skoczni. Po nieudanych dla polskich skoczków zawodach w Oberstdorfie mówiło się, że jeśli konkurs w Nowy Rok też okaże się słaby, to sztab zastanowi się nad wycofaniem. Dziś co prawda do drugiej serii awansowali Jakub Wolny i Piotr Żyła, ale pozostali niestety spisali poniżej oczekiwań.

- Gdyby była katastrofa w Ga-Pa, to kadra wróci do Polski na treningi i w Pucharze Świata pojawi się zapewne dopiero na konkursy w Zakopanem - przyznał w rozmowie za Łukaszem Jachimiakiem Jan Winkiel, sekretarz generalny PZN. Na decyzje trzeba jednak poczekać.