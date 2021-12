Skoczkowie w Garmisch-Partenkirchen. Gdzie i kiedy oglądać kolejny etap TCS? [TRANSMISJA]

Kiedy wydawało się już, że forma polskich skoczków zaczyna zwyżkować, przyszedł pierwszy konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. Eksperci i kibice wiązali ogromne nadzieje z tą rywalizacją, pamiętając wielkie sukcesy, jakie w ostatnich latach odnosili w niej nasi reprezentanci. W końcu na pięć ostatnich edycji w czterech triumfował Polak. Po raz ostatni Kamil Stoch, dla którego był to już trzeci tytuł w niemiecko-austriackim cyklu.

Niestety w Oberstdorfie Polacy po raz kolejny w tym sezonie zawiedli i to chyba jeszcze bardziej niż w poprzednich konkursach. Do drugiej serii awansował tylko Dawid Kubacki, który i tak zajął dopiero 28. miejsce. Pozostała czwórka Polaków znalazła się poza "trzydziestką". Najgorszy był natomiast Kamil Stoch, co było ogromnym zaskoczeniem, ponieważ to on w ostatnim czasie ratował honor naszej kadry. Tym razem stać go było na skok na odległość zaledwie 118 metrów.

Co dalej z Polakami w TCS? Jest groźba wycofania

W piątek w Garmisch-Partenkirchen skoczkowie przystąpią do kwalifikacji do kolejnego konkursu TCS. Może on być decydujący w kontekście dalszego udziału naszych skoczków w turnieju, ponieważ po nieudanym konkursie w Oberstdorfie pojawiło się ryzyko wycofania naszej kadry z rywalizacji. - Sztab ma plan i koncepcję. Zidentyfikowali problemy. Porozmawiali z zawodnikami. W czwartek organizują wewnętrzne spotkanie całej grupy. Wycofanie się z Turnieju Czterech Skoczni wchodzi w grę tylko w przypadku katastrofy w Garmisch-Partenkirchen - powiedział Sport.pl sekretarz PZN Jan Winkiel.

W zupełnie innym nastroju do konkursu w Ga-Pa przystąpi Ryoyu Kobayashi. Japończyk jest w znakomitej formie i dość wyraźnie wygrał pierwszy konkurs w Oberstdorfie. Zmierza więc po swoje drugie w karierze zwycięstwo w Turnieju Czterech Skoczni. Miejsca na podium zajęło jeszcze dwóch Norwegów - Halvor Egner Granerud i Robert Johansson.

Gdzie i kiedy oglądać skoki w Garmisch-Partenkirchen? Plan zawodów

piątek, 31 grudnia

11:45 Trening

14:00 Kwalifikacje (Eurosport 1 i Player)

sobota, 1 stycznia