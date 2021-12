Apel rywali do kibiców i mediów. "Polscy skoczkowie mogą znów być na szczycie"

"Boli mnie to" - mówi Clas Brede Brathen w artykule "Dagbladet". "W Polsce panuje żałoba narodowa" - pisze norweski dziennik, zauważając fatalny występ naszej kadry w Oberstdorfie. W konkursie otwierającym 70. Turniej Czterech Skoczni najlepszy z Polaków - dopiero 28. - był Dawid Kubacki. Poza nim już nikt z kadry Michala Doleżala nie awansował do drugiej serii. 32. miejsce zajął Jakub Wolny, 33. był Paweł Wąsek, 38. Piotr Żyła, a 41. Kamil Stoch.

"Kontrast w Oberstdorfie był ogromny. Norwegia miała wymarzony start z trzema skoczkami w czołowej czwórce. Za Ryoyu Kobayashim znaleźli się Halvor Egner Granerud, Robert Johansson i Marius Lindvik. A Polska? Mówiono, że wielki Kamil Stoch znajdzie się w gronie faworytów, a nawet nie dostał się do rundy finałowej. Nie zrobił też tego Piotr Żyła, a ledwo zrobił Dawid Kubacki" - pisze "Dagbladet".

- Nie pamiętam, żeby Norwegia w jakimś ważnym konkursie wypadła tak źle jak Polska w Oberstdorfie. Cierpię z tego powodu, bo nawet nie potrafimy zrozumieć, jak ważne są w Polsce skoki - komentuje w "Dagbladet" Brathen.

"Prędzej niż później polskie nazwiska znów będą na szczycie"

Szefa norweskich skoków pytamy, dlaczego jego zdaniem Polska prezentuje się tak słabo. Prosimy go również, by szczerze odpowiedział, czy w naszej drużynie widzi rywali już nie do wysokich miejsc w Turnieju Czterech Skoczni, ale do medali na zaczynających się za miesiąc igrzyskach olimpijskich w Pekinie.

- Znam trudne sytuacje i doskonale rozumiem, przed jak wielkim wyzwaniem stoi teraz wasza drużyna. Wasza fantastyczna drużyna - mówi Brathen.

Norweg zapewnia, że mówi szczerze. I przekonuje, że nikt z nas nie powinien zmienić zdania o polskich skoczkach pod wpływem tego, że właśnie są w kryzysie. - Wiem, że Polska to ciężko pracująca drużyna. Ta drużyna ma już całkiem długą tradycję. I jest jedną z najlepszych ekip w historii skoków. A to znaczy, że ma wszystko, czego potrzebuje, żeby wyjść z kryzysu - przekonuje Brathen.

- Polscy skoczkowie cały czas mogą wygrywać. Mam nadzieję, że otrzymają od was, mediów i kibiców, wsparcie, którego potrzebują, by wykorzystać swój potencjał - podsumowuje Brathen. I dodaje: "Życzę Polakom wszystkiego najlepszego już w Garmisch-Partenkirchen. Oni cały czas należą do czołówki i raczej prędzej niż później ich nazwiska znów będą na szczycie listy z wynikami".

"Nie wierzę, że nagle polska drużyna jest słaba fizycznie"

Brathen nie chce wchodzić w szczegółowe omawianie kłopotów polskich skoczków. Natomiast wskazać nasze problemy zgadza się trener Norwegów, Alexander Stoeckl.

- Nie będąc w ekipie trudno powiedzieć, dlaczego Polacy skaczą słabo. Myślę, że to jest połączenie problemów technicznych i sprzętowych. Ale to z mojej strony tylko spekulacje - mówi nam szkoleniowiec.

Stoeckl całkowicie nie zgadza się z powtarzającymi się coraz częściej sugestiami, że problemem naszych skoczków jest przygotowanie fizyczne. - Nie wierzę, że nagle polska drużyna jest słaba fizycznie - mówi. - Nie wyobrażam sobie, że zmieniliście filozofię dotyczącą treningu siłowego - dodaje.

To prawda, nie zmieniliśmy jej. Od sześciu lat trzymamy się metod austriackiego naukowca Haralda Pernitscha. I sztab powtarza, że wszystkie testy mocy pokazują, że nie tu leży nasz problem.

- On [Pernitsch] wie, zawodnicy wiedzą, ja wiem, że nie ma żadnego problemu motorycznego, fizycznego. Wszystko jest przepracowane tak, jak powinno być - przekonuje trener Michal Doleżal.

Efekty treningów zlecanych skoczkom przez Pernitscha sprawdzał współpracujący z kadrą biomechanik Piotr Krężałek i potwierdził, że fizycznie zawodnicy są na odpowiednim poziomie.

"Żyła pokazał, Stoch mimo wszystko blisko, Kubacki się poprawia"

- Weźcie pod uwagę, że w Oberstdorfie wasi skoczkowie mieli naprawdę bardzo dużego pecha - mówi Stoeckl.

Trudno się nie zgodzić, skoro w pierwszej serii najgorsze warunki ze wszystkich 50 zawodników mieli Kubacki i Żyła. - Przecież tuż przed konkursem Żyła wygrał serię próbną. Pokazał, że wciąż ma potencjał. Kamil mimo wszystko też wydaje się być blisko dobrych skoków. A Kubacki poprawia się technicznie i myślę, że w Ga-Pa może wyglądać jeszcze znacznie lepiej niż w Oberstdorfie - mówi Stoeckl.

- Ga-Pa to nowa możliwość i tak do tego powinniście podejść. A do igrzysk jest jeszcze trochę czasu i naprawdę możecie przez ten czas znaleźć rozwiązania problemów i znów być na szczycie - przekonuje trener Norwegów. Ale według niego jest jeden warunek. - Najważniejsze jest teraz wsparcie fanów i mediów. Nawet jeśli w tej chwili sprawy nie układają się dobrze - podsumowuje Stoeckl.