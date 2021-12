Wielka szansa na rehabilitację po klęsce. Gdzie i kiedy oglądać konkurs TCS w Ga-Pa? [TRANSMISJA]

Postawa polskich skoczków w Oberstdorfie pozostawiła wiele do życzenia. Jedynym naszym reprezentantem w drugiej serii konkursowej był Dawid Kubacki, który zajął 28. miejsce. Pozostali Polacy przegrali w swoich parach w formule KO. "Taka jest prawda, my już mamy po turnieju. Teraz musimy się skoncentrować, skakać normalnie i iść krok po kroku do góry" - mówił trener Michal Dolezal w rozmowie dla TVN. Konkurencję w tyle odstawił Ryoyu Kobayashi, który w drugiej serii skoczył na 141 metrów.

Turniej Czterech Skoczni. Tak źle z Polakami nie było od sześciu lat. Szansa na przełamanie

Tak fatalny start Turnieju Czterech Skoczni w wykonaniu Polaków miał miejsce sześć lat temu, także w Oberstdorfie. Wtedy jedynym naszym reprezentantem w drugiej serii był Kamil Stoch, który ostatecznie zajął 23. miejsce. Wówczas Stoch skokiem na 121 m przegrał z Niemcem Andreasem Wankiem, ale zakwalifikował się jako jeden z pięciu najlepszych przegranych. W Garmisch-Partenkirchen w drugiej serii Polskę reprezentowało już dwóch skoczków - Kamil Stoch oraz Stefan Hula.

Nie należy wykluczać, że Garmisch-Partenkirchen będzie ostatnim przystankiem dla Polski w Turnieju Czterech Skoczni, o czym pisze Łukasz Jachimiak na łamach Sport.pl. "Do późnego wieczora trwała kryzysowa narada w kadrze polskich skoczków po fatalnym konkursie w Oberstdorfie. Wnioski? W przypadku kolejnej katastrofy Polska wycofa się z Turnieju Czterech Skoczni" - czytamy w artykule.

Turniej Czterech Skoczni. Gdzie i kiedy oglądać?

Wszystkie cztery części 70. edycji Turnieju Czterech Skoczni można obejrzeć wyłącznie na antenach grupy Discovery. Kwalifikacje będą dostępne wyłącznie w Eurosporcie 1 oraz Playerze, natomiast konkursy indywidualne zagoszczą także na antenie TVN. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Program zawodów w Garmisch-Partenkirchen: