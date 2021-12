Gdyby skoki mierzono, jak rzuty oszczepem czy młotem Granerud mógłby sporo zyskać. Wytłumaczył o co chodzi

Chodzi o znoszenie na prawą stronę zeskoku podczas lotu i lądowanie bardzo blisko bandy skoczni. To błąd techniczny, choć często wynikający z budowy ciała skoczka. W przypadku Kubackiego rozwiązanie przyniósł Stefan Horngacher, podczas którego kadencji zawodnik oduczył się takiego stylu i teraz lata już bliżej środka zeskoku. Za to sprawa Halvora Egnera Graneruda dotyczy tej pierwszej kwestii i Norweg na razie nie wie, jak to wyeliminować. A zmaga się z tym od początku swojej kariery.

REKLAMA

Zobacz wideo Kobayashi vs reszta świata. Brutalna zapowiedź Turnieju Czterech Skoczni

Granerud ma problem w locie. "Mam lewą nogę dłuższą od prawej"

- Przy odbiciu lecę jeszcze prosto, ale potem, w pierwsze fazie lotu, zaczyna mnie skręcać. Robię, co mogę, trochę przeciwko mojemu ciału. Mam lewą nogę trochę dłuższą od prawej, więc muszę to korygować. Obecnie nie opanowałem tego jeszcze w takim stylu, jakbym mógł - tłumaczył Granerud na konferencji prasowej po konkursie w Oberstdorfie.

- Pracuję nad tym w ciszy, na uboczu. Sprawdzam rozkład masy ciała na obie nogi i więcej nacisku jest na lewą nogę, więc próbuję oprzeć wszystko nieco bardziej na prawej. Nawet chodzę, obciążając bardziej prawą stopę. Eksperymentuję też na treningach - opisywał Norweg.

Skoki jak rzut oszczepem, czy pchnięcie kulą? "Chyba lepiej po prostu skakać prosto"

Skoczek wskazał, że znoszenie w prawą stronę nie jest wielkim problemem, dopóki nie wpływa na wynik. A tak było w Oberstdorfie. - Inna sprawa, że przy dobrym timingu na progu ten problem nie jest czymś, co bardzo przeszkadza zawodnikowi w formie. Tylko takie rozregulowanie przy odbiciu, jak w drugiej serii, może wpłynąć na wynik i po tym skoku nie byłem zadowolony z balansu po wyjściu z progu. W sumie w ogóle go nie zachowałem - ocenił.

Kryzysowa narada w polskim sztabie. Jasny plan i ryzyko wycofania z TCS

- To głupie, bo traci się metry. Niestety, skoki nie są takie, jak w rzut oszczepem, młotem, dyskiem, czy pchnięcie kulą. Nie ma owalnych linii, nie wynagradza się skoczków za odległość pokonywaną "w bok". Chyba lepiej po prostu skakać prosto - śmiał się Granerud. Jak wyliczył dziennikarz TVP Sport Antoni Cichy - zawodnik na dziesięciu metrach od środka zeskoku traci jednak niewiele - około pół metra. Choć z drugiej strony - to czasem decydująca odległość w przypadku walki o zwycięstwo.

"Taniec z belkami" na koniec konkursu w Oberstdorfie. Granerud ma tylko jedną prośbę do jury

Zapytaliśmy też Graneruda o sytuację z drugiej serii pierwszego konkursu 70. Turnieju Czterech Skoczni, gdy na koniec jury musiało reagować na długie skoki faworytów zawodów w końcówce rozgrywki o wygraną. Przez większość drugiej serii skakano z 19. belki, ale później zmniejszono długość najazdu - najpierw pojawiła się zmiana belki na 18., a potem na 16. Najwięcej zyskał Ryoyu Kobayashi, który ostatecznie był pierwszy. Granerud zachował drugie miejsce, ale lider konkursu po pierwszej rundzie, Robert Johansson, spadł na trzecią pozycję.

Kamil Stoch zaskoczony pytaniem dziennikarza. Wybrnął i wlał nadzieję

- To deja vu. Mam wrażenie, że czołówka w Oberstdorfie zawsze ma pecha. Większość konkursów odbywa się tu przy tylnym wietrze w plecy. Niekorzystnym, ale stałym. A na końcówkę drugiej serii zawsze mieszają się kierunki i przychodzi chwila, gdy wieje pod narty, a jury musi zareagować ze zmianą belki, bo zaczyna się robić niebezpiecznie - wskazał Granerud.

I choć Norweg na ustawieniu belki nie zyskał, bo skakał z obniżonego rozbiegu, to pracę jury bardzo docenił. - Trener Alex Stoeckl powiedział mi, że wszystko było w porządku. Mam tylko jedną prośbę do Borka Sedlaka [wicedyrektor Pucharu Świata - red.], którą muszę mu przekazać. Chodzi o to, żeby zmienić limit czasu, w którym zmienia się czerwone światło po zmianie belki. Teraz to jakieś trzy sekundy i bardzo trudno ocenić sytuację: stoję z pytającym wzrokiem i zastanawiam się, czy belka idzie jeszcze w dół, czy już mam siadać. Jeśli zwiększy się ten czas do pięciu sekund, wszystko powinno odbyć się spokojniej, także dla zawodnika - ocenił skoczek.

- Belkami zarządzono dobrze. Miałem możliwość oddania dalekiego skoku, ale po prostu jej nie wykorzystałem. Choć z wyniku i tak jestem zadowolony - dodał.

Michal Doleżal jednoznacznie ocenił występ Polaków w Oberstdorfie. "Po turnieju"

Przed drugim konkursem w Garmisch-Partenkirchen Granerud traci do lidera klasyfikacji generalnej TCS, Ryoyu Kobayashiego, 2,8 punktu. Początek zawodów na Grosse Olympiaschanze zaplanowano na piątek, 31 grudnia, kiedy odbędą się treningi i kwalifikacje. 1 stycznia zawodników czeka drugi konkurs tej edycji TCS. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.