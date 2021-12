Michal Doleżal jednoznacznie ocenił występ Polaków w Oberstdorfie. "Po turnieju"

70. edycja Turnieju Czterech Skoczni dopiero się rozpoczęła, natomiast wszystko wskazuje na to, że Polacy nie odegrają w niej znaczących ról. Pierwszy konkurs w Oberstdorfie wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi, a za nim uplasowało się trzech Norwegów - odpowiednio Halvor Egner Granerud, Robert Johansson oraz Marius Lindvik. W drugiej serii konkursowej znalazł się jeden Polak, konkretniej Dawid Kubacki, który zajął 28. miejsce.

Michal Dolezal dobitnie o oczekiwaniach nt. TCS. "Taka jest prawda"

Michal Dolezal nie pojawił się w mixed zonie po konkursie w Oberstdorfie na inaugurację 70. edycji Turnieju Czterech Skoczni. Szkoleniowiec biało-czerwonych porozmawiał jedynie z reporterem TVN. Dolezal przyznał wprost, że konkurs w Niemczech poszedł źle. "Teraz musimy się uspokoić, bo jest za dużo emocji, na pewno jutro będziemy o tym rozmawiać. Widać, że treningi nam nie wychodzą źle, ale w zawodach jest na razie gorzej. Optymizm na treningach, a zawody tak się skończyły" - powiedział.

Kamil Stoch tuż po konkursie został zapytany o to, czy sprzęt stanowi problem w jego ostatnich skokach. "Buty są w porządku, więc to nie problem z butem, ale z właścicielem" - powiedział dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli. Co powiedział z kolei Dolezal? "W przypadku Kamila myśleliśmy, że to jest jedyny problem, ale dziś chyba tych problemów doszło jeszcze więcej. Z kolei Piotr skakał normalnie w serii próbnej, a w konkursie źle zareagował nad bulą, bo miał wiatr z tyłu" - dodał Czech.

Tak słabe wyniki Polaków sprawiają, że wielce prawdopodobne wydaje się, iż Polacy nie odegrają kluczowych ról w turnieju. Zdecydowanie bardziej dosadnie o całej sytuacji mówi Michal Dolezal. "Taka jest prawda, my już mamy po turnieju. Teraz musimy się skoncentrować, skakać normalnie i iść krok po kroku do góry. Musimy iść w kierunku igrzysk. Było widać, że duża impreza siedzi w głowach skoczków. Dalej mamy nastawienie do walki" - skwitował.