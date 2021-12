Kobayashi przeszedł samego siebie! Faworyt TCS ma ogromny problem, ale i tak wygrywa

Na faworyta do zwycięstwa w Turnieju Czterech Skoczni, złotego medalu igrzysk olimpijskich w Pekinie, czy zdobycia Kryształowej Kuli za cykl Pucharu Świata typowano go jeszcze długo przed rozpoczęciem sezonu olimpijskiego. I Ryoyu Kobayashi potwierdza te przewidywania: skacze kosmicznie.

REKLAMA

Zobacz wideo

Niesamowity skok i pogoń Kobayashiego. Z piątego miejsca na najwyższy stopień podium!

Pomimo błędów i ogromnego problemu w elemencie, w którym przewagę mają jego rywale, udało mu się wygrać konkurs w Oberstdorfie. Po pierwszej serii był piąty po nie najlepszym technicznie skoku na 128,5 metra i tracił do lidera, Roberta Johanssona 8,6 punktu. Wydawało się, że dużo. Ale przed drugim skokiem Japończyka zaczęły się poprawiać warunki i trzeba było nawet obniżyć belkę. I z tej niższej, osiemnastej belki Kobayashi osiągnął niebotyczne 141 metrów. Zbliżył się na 2,5 metra do rekordu skoczni, a po skoku sam nie mógł chyba uwierzyć w to, jak potrafił odlecieć.

Kolejni rywale nie radzili sobie z odległością wymaganą, żeby pokonać Japończyka i spadali za niego w klasyfikacji konkursu, aż okazało się, że to niezwykłe 141 metrów z drugiej serii wystarczyło, żeby wygrać o 2,8 punktu przed Halvorem Egnerem Granerudem i 3,4 punktu przed Robertem Johanssonem. - To był świetny skok, fajne uczucie. Wygrana cieszy - mówił krótko na konferencji prasowej Kobayashi.

Katastrofa Polaków w Oberstdorfie! Koniec marzeń o sukcesie w TCS

Rywale mieli zyskiwać, a Kobayashi tracić. Japończyk pokonał jednak nawet największą bolączkę

Najlepiej to, jak niezwykła jest forma Japończyka, oddaje jednak jedna statystyka. Kobayashi w finałowym skoku miał prędkość najazdową 92,4 km/h ze wspomnianej osiemnastej belki. To fatalny wynik - dla porównania w pierwszej serii miał prędkość o 0,1 km/h szybszą, ale jechał z dziewiętnastej belki. Zwraca uwagę też różnica w stosunku do Karla Geigera, który prezentuje świetną dyspozycję na najeździe. W drugiej serii Niemiec był o 0,7 km/h wolniejszy od Kobayashiego, choć ruszał z rozbiegu obniżonego o dwie belki po skoku rywala. A w takim przypadku tak mała przewaga Japończyka to przepaść w jakości najazdu na próg na korzyść jego rywala. - To prawda, więc Ryoyu tym bardziej wykonał niezwykłą robotę. To niesamowite, że udało mu się dziś wygrać - krótko komentuje trener skoczka z klubu Tsuchiya, Richard Schallert.

Dzień wcześniej Austriak mówił jednak Sport.pl dużo o problemach swojego zawodnika. - Niemcy mają w tym elemencie sporą przewagę, trochę się tego obawiam, nie ukrywam. Ich narty są najzwyczajniej w świecie szybsze - przyznał Schallert. - Norwegowie też świetnie radzą sobie z dostosowywaniem sprzętu, w tym nart i smarów. Ich wyniki też są imponujące. Ryoyu ma problem, jeździ zdecydowanie za wolno, ale sprzętowo to nie takie proste do poprawy. Zobaczymy, co da się zrobić, bo na razie jest tak, jakby zawsze obniżał sobie jeszcze rozbieg o jedną belkę - stwierdził szkoleniowiec. - Muszę poprawić prędkości - przyznawał Kobayashi na konferencji prasowej. A gdy został dopytany, jak to zrobić, tylko wzruszył ramionami ze śmiechem. Pewnie bardzo chciałby wiedzieć, jak to zrobić.

Narty na igrzyska Kobayashiego przetestowane. "Są nieco inne"

Problemy z prędkością najazdową to jednak niejedyny kłopot, którym ostatnio mogli się przejmować Kobayashi i Schallert. Po zawodach w Engelbergu Japończyk został w Szwajcarii i trenował tam przez kilka dni, ale nagrane skoki, które przesłał swojemu trenerowi, mocno go zmartwiły. - Nie umiał się zrelaksować, w jego próbach brakowało luzu. Zmartwiło mnie to, że nagle wiele zmieniło się w technice. Spodziewałem się, że w Oberstdorfie może być tak samo, ale skakał dużo lepiej. Jest w bardzo stabilnej formie, ale wiem, że czasem jeden skok w złych warunkach, który nie wyjdzie, potrafi wytrącić zawodnika z równowagi. Takie zdarzają się często na Turnieju Czterech Skoczni, ale na razie Ryoyu radzi sobie świetnie - ocenił Richard Schallert.

Kryzysowa narada w polskim sztabie. Jasny plan i ryzyko wycofania z TCS

Trener zdradził też, że w Engelbergu Kobayashi miał wyjątkowe zadanie. - Testował już narty, które przygotowaliśmy na igrzyska. Do Pekinu nie możemy zabrać tych z logiem BWT, bo to zabronione - tłumaczył Schallert. I faktycznie: BWT to firma, która zajmuje się uzdatnianiem wody, a w sporcie jest jednak aktywna jako sponsor, m.in. teamu Formuły 1, Racing Point. W skokach są współproducentem nart używanych przez wielu skoczków, w tym Ryoyu Kobayashiego. Pomaga im w tym dobrze znana firma Fischer. BWT jest jednak firmą komercyjną, a tego typu sponsorów na igrzyskach zgodnie z zasadami trzeba ukrywać. Do podobnej sytuacji doszło już na igrzyskach w 2018 roku, gdy u zawodników skaczących na nartach BWT też próżno było szukać loga sponsora. Co ciekawe, ta kwestia dotknie także polskich skoczków - na charakterystycznych różowych modelach swoje próby oddają też Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Piotr Żyła, Andrzej Stękała i Jakub Wolny. Jedynym zawodnikiem spośród kadry Polaków na Turniej Czterech Skoczni, który skacze na zielonych nartach Fischera jest Kamil Stoch.

W przypadku Kobayashiego zmiany nie dotyczą jednak tylko wyglądu nart. - Dostaliśmy je wcześniej i są już przetestowane. Są nieco inne niż te normalne. Próbujemy nieco bardziej miękkich nart, bo w Pekinie ma się pojawić mniejszy napór powietrza. Więc ogółem to te same sztuki: nie zmieniliśmy producenta, ale chcieliśmy sprawdzić, jak wypadnie miękka narta i wszystko poszło pomyślnie - dodał Schallert.

"Czeka nas nowa sytuacja. Sukces na Turnieju nie da Ryoyu żadnej gwarancji przed igrzyskami"

Austriaka pytamy jeszcze o podejście Kobayashiego do igrzysk i Turnieju Czterech Skoczni. Czy się różni? - Na pewno z igrzyskami wiąże się większa presja, zwłaszcza w Japonii. W Austrii to wygląda inaczej, a tam wszyscy sportowcy nakładają na siebie większą presję. Wszystkiego przed igrzyskami musi być więcej: choćby treningów - ocenił.

- W Pekinie czeka nas nowa sytuacja. Ryoyu chyba nie był jeszcze w takiej i nie będziemy w stanie stworzyć jej symulacji. Sukces na Turnieju Czterech Skoczni z pewnością by pomógł, ale nie da mu żadnej gwarancji przed wylotem do Chin. To tam musi się pokazać ze świetnej strony - podsumował Richard Schallert.

Outsider skompromitował polskich skoczków! Obraz nędzy i rozpaczy

Lider 70. Turnieju Czterech Skoczni podobnie, jak reszta zawodników przenosi się teraz z Oberstdorfu do Garmisch-Partenkirchen, na drugie zawody podczas prestiżowej rywalizacji. Na 31 grudnia zaplanowano tam treningi i kwalifikacje. Dzień później, 1 stycznia, zawodnicy wezmą udział w noworocznym konkursie. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.