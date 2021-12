Kamil Stoch skomentował fatalny występ. Reporter podsunął mu temat

System KO, w którym rozgrywany jest Turniej Czterech Skoczni sprawia, że skoczkowie rywalizują w pierwszej serii w parach. Do finałowej "30" dostaje się wygrany z każdej z 25 par oraz pięciu szczęśliwców, którzy uzyskali najlepsze wyniki w grupie "przegranych". Kamil Stoch trafił w Oberstdorfie na Cene Prevca. Polak okazał się jednak słabszy. Wylądował na 118 metrze, to wynik o cztery metry słabszy od Słoweńca. Wiadomo już było od razu, że Stoch nie awansuje do drugiej serii. Skąd tak słaba dyspozycja trzykrotnego mistrza olimpijskiego?

- Nie wiem, co dzisiaj nie grało. Nie czułem, żebym spóźniał skoki, wydawało mi się, że wszystko robię w miarę dobrze, ale brakowało płynności. Nie wiem, co się dzieje i im więcej myślę o skokach, tym bardziej się w tym gubię. Może trener coś wie... - mówił na gorąco Stoch

Kamil Stoch szuka rozwiązania problemu. "To nie but, a właściciel"

Kamil Stoch zakończył pierwszą serię na 39. miejscu. - Nie mam pojęcia, co się dzieje. Coś się totalnie popsuło. Jestem skołowany, bo nie wiem, gdzie leży problem - podkreślił skoczek. Reporter rozmawiający ze Stochem podsunął temat sprzętu, który być może odegrał rolę w skokach. Skoczek odparł jednak bez zastanowienia: - Buty są w porządku, więc to nie problem z butem, ale z właścicielem - zakończył.

W Turnieju Czterech Skoczni wystartowało w sumie pięciu Polaków. Tylko Dawid Kubacki wygrał w swojej parze, kwalifikując się do finałowej "30". Stoch, Jakub Wolny, Piotr Żyła i Paweł Wąsek pożegnali się już z rywalizacją w Oberstdorfie. Kiedy ostatnio było tak źle? Należy się cofnąć do 29 grudnia 2015 roku i konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. Wtedy jedynym naszym reprezentantem był Kamil Stoch, który ostatecznie zajął 23. miejsce. Wówczas Stoch skokiem na 121 m przegrał z Niemcem Andreasem Wankiem, ale zakwalifikował się jako jeden z pięciu najlepszych przegranych.