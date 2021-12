Kompromitacja Polaków w Oberstdorfie. Tak fatalnego startu TCS nie było od 6 lat

Początek 70. edycji Turnieju Czterech Skoczni jest zdecydowanie do zapomnienia dla polskich skoczków. W serii próbnej zachwycił Piotr Żyła, który dzięki próbie na odległość 137 metrów wygrał z przewagą siedmiu pkt nad Halvorem Egnerem Granerudem i 7,1 pkt nad Robertem Johanssonem. W rywalizacjach w parach Polakom szło znacznie gorzej, o czym świadczy fakt, że jedynym naszym reprezentantem w drugiej serii okazał się Dawid Kubacki.

Turniej Czterech Skoczni. Tak źle nie było od sześciu lat i... konkursu w Oberstdorfie

Piotr Żyła podchodził do rywalizacji w konkursie w Oberstdorfie z wielkimi nadziejami, po wygranej w serii próbnej. Wtedy Żyła skoczył na odległość 137 metrów, a prędkość wiatru w plecy wynosiła 0,65 m/s, dzięki czemu otrzymał 8,5 pkt rekompensaty. Polak kompletnie nie trafił na dobre warunki w pierwszej serii i skoczył zaledwie 114 metrów przy 1,55 m/s w plecy. Wtedy Żyła otrzymał 20,3 pkt rekompensaty, ale to nie wystarczyło do pokonania Jewgienija Klimowa.

Jedynym polskim reprezentantem w drugiej serii okazał się Dawid Kubacki, który skoczył 111,5 metra i z notą 116,3 pkt wygrał w parze z Austriakiem Manuelem Fettnerem. Wyższe noty od Kubackiego mieli Piotr Żyła, Jakub Wolny czy Paweł Wąsek, ale uroki systemu KO są takie, że to właśnie Dawid Kubacki zdołał awansować do drugiej serii. Kamil Stoch w pierwszej serii skoczył tylko 118 metrów i dostał słabe noty, przez co Cene Prevc nie miał wielkiego problemu, żeby go pokonać.

Kiedy ostatnio było tak źle? Należy się cofnąć do 29 grudnia 2015 roku i konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. Wtedy jedynym naszym reprezentantem był Kamil Stoch, który ostatecznie zajął 23. miejsce. Wówczas Stoch skokiem na 121 m przegrał z Niemcem Andreasem Wankiem, ale zakwalifikował się jako jeden z pięciu najlepszych przegranych. Dodatkowo Polacy nie zachwycali w serii próbnej, gdzie najlepszy był 31. Stefan Hula.

Do lekkiej poprawy doszło wtedy w Garmisch-Partenkirchen, gdzie w drugiej serii konkursowej znalazł się Kamil Stoch oraz Stefan Hula. Skoczkowie zajęli wtedy odpowiednio 19 oraz 24. miejsce.