Turniej Czterech Skoczni dla Polaków jest już skończony! Czas na rewolucję?

Chyba wszyscy w Polsce mają już dość ciągłego szukania przyczyn słabych wyników polskich skoczków. Najlepiej byłoby zobaczyć poprawę i mówić o tym, skąd takie zmiany w ich rezultatach. Ale znów ich nie ma. W Oberstdorfie był już trudny do przełknięcia dramat.

Dla Polaków jest po walce w Turnieju. Przy takich stratach musiałby stać się cud

Tylko jeden Dawid Kubacki w drugiej serii, z możliwością oddania dwóch skoków w każdym konkursie Turnieju. Ale na dopiero 27. miejscu, mający najmniejsze, choć i tak gigantyczne, bo 30-40-punktowe straty do najlepszych. Skoczył przecież tylko 111,5 metra. W trudnych, a nawet bardzo trudnych warunkach, ale nadal wygląda to, jakby wiele tym skokom brakowało do optymalnych. Manuel Fettner podarował mu udział w drugiej serii konkursu w Oberstdorfie, ale mina skoczka, gdy schodził z wybiegu, nie wyglądała, jakby ten fakt pozostał mu w myślach.

Napiszmy to wprost: jeśli ktoś spodziewał się, że Polacy powalczą o cokolwiek w przypadku całego 70. Turnieju Czterech Skoczni, to już został pozbawiony tych złudzeń. Taki urok tej imprezy: czasem uda się utrzymać poziom przy ośmiu skokach w wielkiej formie, a czasem, gdy tej brakuje, jeden skok rujnuje wszystko i brutalnie wskazuje, że Polacy już TCS przegrali.

Kompromitacja Polaków w Oberstdorfie. Tak fatalnego startu TCS nie było od 6 lat

Słowa Żyły martwią, mina Stocha pokazuje bezradność. Wszystko nie tak

Warunki w skokach Żyły i Kubackiego były złe, ale trudno wskazać, że to tylko one zupełnie zaprzepaściły ich skoki i szanse. Najbardziej martwią słowa tego pierwszego przekazane przez dziennikarza Eurosportu, Kacpra Merka. Żyła miał powiedzieć, że "różnicy pomiędzy serią próbną a konkursowa w technice i na progu nie było", a później rozłożyć ręce. A w pierwszym środowym skoku miał 137 metrów i miał kilka punktów przewagi nawet nad największymi faworytami Turnieju.

Z miny Kamila Stocha po skoku biła za to bezradność. Nie pomogły zmienione na konkurs w Oberstdorfie buty, nie było zmian w technice. Były za to krótkie skoki bez prędkości i dynamiki w powietrzu. Wszystko nie tak. Wyglądało to po prostu źle i "Król Kamil" tym razem zatrzymał się na pierwszym etapie drogi na tron TCS. Pozostali zawodnicy? Jakub Wolny i Paweł Wąsek walczyli ze swoimi problemami, warunkami i trudnymi rywalami w parach KO. Przegrali z niewielkimi stratami. Ale właśnie o to chodzi w tej imprezie - żeby w takich momentach o te kilka dziesiątych punktu wygrywać. Ze wszystkimi Polakami wygrał nawet punktujący po raz pierwszy w karierze Turek Fatih Arda Ipcioglu.

Piorunująca akcja ratowania Kamila Stocha. Główny problem znaleziony

Polacy nadal nic nie wiedzą. Może czas na ryzykowne decyzje?

Przed Turniejem Polacy mogli być spokojni, mieć dobre humory, a może nawet poprawić kilka swoich mankamentów. Ale to dłubanie w szczegółach. Może warto spojrzeć na to tak, jak w środę rano sugerował na Sport.pl słoweński dziennikarz, Bostjan Rebersak. Skoro nie ma przełomu, to czemu radość mają przynosić małe kroki? Te są niepewne, dają tylko chwilowy spokój i nie gwarantują wyników.

Bezsilność Polaków i cytowane przez dziennikarza "Przeglądu Sportowego", Kamila Wolnickiego, spod skoczni w Oberstdorfie zdanie Kamila Stocha, że czeka na opinie trenerów, potwierdza jedno: tu nadal nikt nic nie wie. Nie widzi przyczyny, a powoli przygniatające wydają się skutki. Do igrzysk olimpijskich w Pekinie nie ma dużo czasu, a znalezienie rozwiązania jest konieczne.

Zarabia więcej od Doleżala, ale też nie wie, co z Polakami. Trener faworyta TCS ujawnia

Jakiego? Trudno wskazać i to boli jeszcze bardziej. Już raz spokojne treningi, na które można skierować zawodników nie podziałały - trwały jednak bardzo krótko, miały być czymś doraźnym. Zmiany sprzętu i detali w technice też na razie nic nie przyniosły. Nie zdziwmy się, jeśli pojawią się głosy, że potrzeba konkretnych ruchów. Cierpliwość w każdym środowisku ma granice, nikt nie lubi patrzeć na porażki bezczynnie. Atmosfera wraca do nerwowej, napiętej. Być może czas przestać powtarzać, że niektóre elementy, które mają wpływ na skoki - przygotowanie, psychika, czy reakcje na to, co się dzieje - funkcjonują dobrze. Może czas na decyzje? Ich podjęcie zawsze wydaje się ryzykowne, nigdy nie ma dobrego momentu. Może ten jest odpowiedni?