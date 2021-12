Przygnębiające słowa Stocha. "Jestem skołowany. Nie wiem, co powiedzieć"

Kamil Stoch w tym sezonie to jedyny polski skoczek, który nie rozczarowuje. Polak zajmuje aktualnie 11. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, udało mu się również stanąć na podium (był trzeci w Klingenthal).

Kamil Stoch ma problem. "Wszystkie skoki były złe"

Teraz przed Stochem Turniej Czterech Skoczni, który wygrywał trzykrotnie, poprzednio w styczniu tego roku. Jego pierwsze skoki w Oberstdorfie nie napawają jednak optymizmem. W pierwszej sesji treningowej przed kwalifikacjami Stoch był dopiero 23., a w drugiej 28. Kwalifikacje też poszły nie po myśli Polaka – zakończył je dopiero na 37. pozycji.

- Jestem bardziej skołowany, bo nie wiem, co mam powiedzieć. Te skoki są nijakie, bez żadnej energii. Staram się myśleć, co robiłem dzisiaj źle, ale nie potrafię stwierdzić. Wydaje mi się, że wszystkie moje skoki dziś były złe i były bardzo mocno spóźnione. Bez rotacji, bez energii, no i po wszystkich była ta sama reakcja – powiedział Stoch w rozmowie z Eurosportem po kwalifikacjach.

Teraz Stoch musi przeanalizować swoje występy i szybko znaleźć błędy, a potem je poprawić. Czasu jest jednak niewiele. - Czasami odpowiedź nie jest trudna. Najgorsza jest później realizacja planu, który trzeba wdrożyć. To czasami zabiera trochę czasu, ale mam nadzieję, że to nie jest nic poważnego, tylko coś, co można zmienić z dnia na dzień. No, wierzę w to – stwierdził Stoch.

- Ja sobie nie robię wielkich nadziei. Wiadomo, jestem w dobrej dyspozycji, ale mam świadomość tego, gdzie jest reszta świata. Niemniej wiem też, że w sporcie i skokach wiele może się zmienić z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, pracuję sobie konsekwentnie, staram się po prostu codziennie oddawać po trzy dobre skoki – zakończył Stoch.

Konkurs w Oberstdorfie odbędzie się w środę. Jego początek zaplanowany jest na godzinę 16:30. Tradycyjnie pierwsza seria odbędzie się w systemie KO. Kamil Stoch zmierzy się ze Słoweńcem Cene Prevcem. Relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.