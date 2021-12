Tajner komentuje ostre słowa Małysza ws. Doleżala. "To by wyglądało niepoważnie"

Polscy skoczkowie poprawili humory sobie, kibicom i działaczom po czwartkowych mistrzostwach Polski na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Apoloniusz Tajner mówi Sport.pl, że przed Turniejem Czterech Skoczni forma zawodników wygląda lepiej niż w ostatnich tygodniach. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego tłumaczy też zamieszanie związane z wypowiedziami Michala Doleżala i Adama Małysza.

Jakub Balcerski: Po tych skokach w Zakopanem pojawiło się chyba trochę więcej spokoju. Jak widzi pan atmosferę po treningu ze środy i czwartkowych mistrzostwach Polski?

Apoloniusz Tajner: Po pierwszej części sezonu byłem spokojny, ale za to zdezorientowany. Wyniki z Zakopanego są lepsze, ale one też nie świadczą o tym, że już jest dobrze. To postęp w kierunku własnego dobrego skakania. Stąd decyzja, żeby na Turniej Czterech Skoczni pojechało sześciu zawodników.

Chyba dobrze, że szóstka to nie wybór dla wypełnienia limitu, a po tych skokach na Wielkiej Krokwi trochę bardziej naturalny.

Jeżeli zawodnicy - ci poza trójką, która miała zapewniony wyjazd - skakaliby słabiej tak, jak to jeszcze było wczoraj na treningu, to decyzja trenera, żeby do Niemiec wysłać sześciu zawodników, nie zostałaby przyjęta optymistycznie, powiedzmy sobie szczerze. Choć musielibyśmy ją zaakceptować, bo od tego jest trener główny, żeby podejmować takie decyzje, brać za nie odpowiedzialność.

W sztabie kadry było ostatnio bardzo nerwowo, dawno takich emocji wśród trenerów pewnie pan nie obserwował. Teraz jest trochę luzu?

Oni są w środku tego wszystkiego, więc odczuwają to jeszcze bardziej. Z drugiej strony, widziałem też coś obiecującego: pomimo kryzysu każdy zdawał sobie sprawę, że trzeba się wspierać i wyjść z tego razem. Doświadczenie uczy: po trzech tygodniach ten dół powinien zacząć ustępować. Dłuższe mieliśmy bardzo rzadko. Do igrzysk półtora miesiąca i dobrze, że coś wreszcie się zaczęło odmieniać. Zależało nam na Dawidzie Kubackim. Wiemy, że on to poczuł: że może być lepiej i są miejsca, w których należy się poprawić. Liczę na te kilka dni odpoczynku, które wyświeżą ich organizmy. Powinno być wtedy jeszcze łatwiej poprawić błędy techniczne.

Rozmawialiście z trenerami odnośnie do tych zmian u Dawida? Rzeczywiście były tak wyraźne?

Mówił i sam Dawid, i trenerzy, że podczas rozgrzewki przed konkursem na sali treningowej zostały dokonane drobne poprawki w dojeździe do progu zostały dokonane i to zadziałało. Myślę, że to także dlatego, że Dawid już wychodzi z kryzysu. Dostaliśmy promyk nadziei. Skoki są niestety na tyle chimeryczne, że zawsze można byłoby się spodziewać, że coś z dobrego poziomu zejdzie na znacznie gorszy nawet w tydzień. Taki to sport.

Nas, dziennikarzy, mocno zmartwiło to, jaki dwugłos, a czasem nawet trójgłos pojawiał się w wypowiedziach wokół kadry - inaczej mówił Michal Doleżal, inaczej Adam Małysz, dochodziły do tego też wypowiedzi pana czy sekretarza Jana Winkiela. I jakby każda w innym kierunku. Rozmawialiście z Adamem, żeby to była bardziej jedność niż taki podział w poglądach na różne kwestie?

To ma jedność, ale dyrektor sportowy jest też od tego, żeby zwracać na coś uwagę. Nie narzucać swojego toku rozumowania, decyzji, ale wskazywać na coś. Od tego jest i to by wyglądało niepoważnie, gdyby w przypadku kryzysu mówił zawsze dokładnie to samo co trener, w którego interesie leży przedstawiać sprawy w nieco lepszym świetle. Ja akurat się cieszę, że Adam jest tutaj krytyczny, gdy trzeba.

Adam rozmawiał w takim krytycznym tonie z Michalem osobiście? Bo te publiczne wypowiedzi zostały odebrane tak, jakby nie przekazywał tego wcześniej trenerowi, mówił zupełnie inaczej.

Codziennie rozmawiali i to właśnie w podobny sposób. Ja też rozmawiałem z Michalem, tu jesteśmy spójni. Przyjęliśmy zasadę: możemy sobie podpowiadać, wskazywać, a nawet się nie zgadzać i głośno o tym mówić, ale jak trener podejmuje decyzję, to jest to wszyscy ją akceptujemy i wspieramy.

Będą nerwy przed Oberstdorfem, który stanie się takim naturalnym sprawdzianem tego, czy to, co zobaczyliśmy w Zakopanem, przełoży się na stawkę Pucharu Świata?

Spodziewam się solidnego występu Kamila Stocha, na swoim poziomie skacze Paweł Wąsek. I niech skacze, to chyba jeszcze nie czas na jakieś wygrywanie. Pozostali zawodnicy według mnie powinni zwyżkować i tego w zasadzie od nich oczekuję. Najważniejsze są igrzyska olimpijskie. Na tym turnieju realne szanse na dobry wynik ma Kamil.

Podczas świąt skoki będą tylko w życzeniach, czy jednak nie uda się ich wyrzucić z myśli?

Będą się przebijały, bo człowiek jest za tymi chłopakami całym sercem. Widzę jednak, jak poprawiła się po tym Zakopanem atmosfera wśród zawodników. Pojawiła się radość, a po takim nastawieniu inaczej się odpoczywa. Myślę, że tu nie przesadzam z tym, że jestem dobrej myśli.