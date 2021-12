Znamy skład polskiej kadry na Turniej Czterech Skoczni! Doleżal odkrył karty

Polscy skoczkowie poza Kamilem Stochem zawodzą w tym sezonie Pucharu Świata. Tymczasem wielkimi krokami zbliża się Turniej Czterech Skoczni. Polacy w ostatnich latach bardzo dobrze prezentowali się w tym cyklu, ale w tym roku nic tego nie zapowiada. Michal Doleżal ma spory ból głowy jeśli chodzi o skład kadry na konkursy w Niemczech i Austrii.

- Jest pewna trójka na Turniej Czterech Skoczni. Pozostali zawodnicy muszą się jeszcze zakwalifikować. Trener chce zabrać sześciu zawodników. Wczoraj odbył się trening i powiem szczerze, że według treningu, to z pozostałych nikogo bym nie zabrał - powiedział Adam Małysz w rozmowie z RMF FM.

"To mocna opinia, ale sugerująca, że przed Turniejem Czterech Skoczni sytuacja polskich skoków jest najgorsza od siedemnastu lat. To wtedy, w sezonie 2004/2005 Polacy po raz ostatni zabrali do Oberstdorfu trzech zawodników - Adama Małysza, Roberta Mateję i Krystiana Długopolskiego" - komentuje na Sport.pl nasz dziennikarz Jakub Balcerski.

Znamy skład Polaków na Turniej Czterech Skoczni!

Po zawodach w Engelbergu trener Doleżal ogłosił, że na turniej zabierze na pewno Kamila Stocha, Piotra Żyłę i Pawła Wąska. Resztę składu mieliśmy poznać po mistrzostwach Polski w Zakopanem. Te odbyły się w czwartek i co ciekawe, pierwsze trzy miejsca zajęli właśnie Stoch, Żyła i Wąsek, czyli zawodnicy pewni udziału w TCS. Znakomicie zaprezentował się zwłaszcza Żyła, który po pierwszej serii był ósmy, ale po kapitalnym skoku w drugiej serii zanotował spory awans. Kolejne miejsca zajęli Andrzej Stękała, Dawid Kubacki i Jakub Wolny.

Kilkadziesiąt minut po zakończeniu mistrzostw Polski w Zakopanem Michal Doleżal wraz ze sztabem szkoleniowym i Adamem Małyszem podjęli decyzję. Ostatecznie na Turniej Czterech Skoczni pojedzie sześciu naszych zawodników. Zdecydowano, że w cyklu weźmie udział cała pierwsza szóstka mistrzostw Polski. Zatem do Kamila Stocha, Piotra Żyły i Pawła Wąska dołączyli Dawid Kubacki, Andrzej Stękała i Jakub Wolny.

Turniej Czterech Skoczni rozpocznie się 29 grudnia w niemieckim Oberstdorfie. Dzień wcześniej skoczkowie oddadzą skoki treningowe i kwalifikacyjne.

