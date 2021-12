Mistrz Polski w skokach narciarskich nie obroni tytułu. Co za cios

W czwartek 23 grudnia odbędą się mistrzostwa Polskim w skokach narciarskich w Zakopanem. Konkurs wyjątkowo rozegrany zostanie wcześniej niż miało to miejsce dotychczas, gdy zawody co roku organizowano podczas drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia.

W tym roku rywalizacja w MP zapowiada się wyjątkowo interesująco, gdyż w dalszym ciągu nie wiadomo, w jakim składzie polscy skoczkowie pojadą na Turniej Czterech Skoczni. Na razie pewnych udziału w niemiecko-austrackiej imprezie jest tylko trzech zawodników - Kamil Stoch, Piotr Żyła i Paweł Wąsek. Kolejnych trzech skoczków zostanie wybranych po konkursie o mistrzostwo Polski. Dla Dawida Kubackiego, Klemensa Murańki, Andrzeja Stękały, Macieja Kota czy Jakuba Wolnego będzie to ostatnia szansa, aby przekonać do siebie trenera Michala Doleżala.

- Jest pewna trójka na Turniej Czterech Skoczni. Pozostali zawodnicy musza się jeszcze zakwalifikować. Trener chce zabrać sześciu zawodników. Wczoraj odbył się trening i powiem szczerze, że według treningu, to z pozostałych nikogo bym nie zabrał - powiedział Adam Małysz w rozmowie z RMF FM, odnosząc się do decyzji trenera Michala Doleżala. Ta pewna trójka to Kamil Stoch, Piotr Żyła i Paweł Wąsek.

Tytułu miał bronić Tomasz Pilch, ale jak podał dziennikarz TVP Sport, Mateusz Leleń, skoczek rozchorował się i nie stanie na starcie zawodów. - Tomasz Pilch nie obroni dziś tytułu mistrza Polski. Wiślanin nie wystąpi w zawodach z powodu choroby - napisał Leleń na Twitterze.

W ubiegłym roku sensacyjnym mistrzem Polski został Tomasz Pilch, który wyprzedził Dawida Kubackiego i Andrzeja Stękałę. Spośród startujących zawodników najbardziej utytułowanym jest Kamil Stoch, który ma na koncie 17 medali mistrzostw Polski (siedem złotych). Na kolejnym miejscu jest Piotr Żyła z ośmioma krążkami (dwa złote).

Mistrzostwa Polski w Zakopanem w TVP Sport oraz TVP 1, a także na sport.tvp.pl. Początek transmisji na TVP Sport od godziny 16:45, a w TVP 1 od 17:50. Zapraszamy do śledzenia relacji na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.