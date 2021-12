Pierwsza część sezonu Pucharu Świata w wykonaniu polskich skoczków pozostawia wiele do życzenia. Zawodnicy prowadzeni przez Michala Dolezala zdobyli zaledwie 594 punkty w dziesięciu konkursach PŚ. Trener Michal Dolezal zdecydował, że na Turniej Czterech Skoczni na pewno pojedzie Kamil Stoch, Piotr Żyła oraz Paweł Wąsek, czyli jedyni skoczkowie, którzy znaleźli się w drugiej serii niedzielnego konkursu indywidualnego w Engelbergu. "Ja z pozostałych nikogo bym nie zabrał" - mówił Adam Małysz w wywiadzie dla RMF FM.

REKLAMA

Zobacz wideo Kobayashi vs reszta świata. Brutalna zapowiedź Turnieju Czterech Skoczni

Michal Dolezal komentuje słabszą formę polskich skoczków. "Może siedzi w głowie"

Michal Dolezal rozmawiał z TVP Sport przed mistrzostwami Polski w Zakopanem. Selekcjoner polskiej kadry starał się wytłumaczyć, z czego wynika słabsza forma naszych zawodników. "W przygotowaniach nie popełniliśmy błędów, jestem tego pewny i wszyscy w kadrze to wiedzą. Porównujemy skoki zawodników. Wygląda na to, że problem może siedzieć jednak w głowie zawodników, po prostu nie idzie im w zawodach. Na treningach jest inaczej, skoki też dużo inaczej wyglądają. Po prostu w konkursie pojawia się problem" - powiedział.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Forma, w szczególności Dawida Kubackiego, pozostawia w tym sezonie wiele do życzenia. Adam Małysz twierdzi, że "go nie ma", prezes Apoloniusz Tajner mówi o tym, że "cierpi nie tylko na skoczni", natomiast Sebastian Szczęsny w studiu Sport.pl LIVE stwierdził, że "nie ma argumentu za tym, że Kubacki odpali na TCS". Co sądzi trener Dolezal? "Dawid potrzebuje zawodów, widziałem, jak wyglądały jego skoki. Dawid w Niżnym Tagile był w stanie zapunktować. Może Dawid chciał za dużo i wypadł z rytmu" - dodał Dolezal.

"Nie chcę się denerwować". Michal Dolezal reaguje na słowa Adama Małysza

Czeski szkoleniowiec został poproszony o opinię nt. wypowiedzi Adama Małysza dla RMF FM. Dyrektor PZN wówczas powiedział, że "według treningu, to z pozostałych nikogo by nie zabrał na Turniej Czterech Skoczni". Jaka jest opinia Dolezala? "Adam Małysz obserwował przygotowania, był z nami na treningach w lecie. Treningi i zawody to coś innego. Nie czytam wypowiedzi Adama, nie chcę się denerwować. Na pewno o tym porozmawiamy, jak się z nim spotkam" - skwitował trener. Decyzja nt. składu na TCS zostanie podjęta w czwartkowy wieczór, tj. 23 grudnia tego roku.