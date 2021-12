Stoch zabrał głos przed TCS. "Nie jestem żadną gwiazdą. Nic nie muszę"

Wielkimi krokami zbliża się Turniej Czterech Skoczni. Już 29 grudnia skoczkowie rozpoczną rywalizację w Oberstdorfie. Polscy kibice mają mało powodów do optymizmu. Polska kadra zawodzi, a wyjątkiem jest jedynie Kamil Stoch. W ostatnich pięciu latach Stoch aż trzykrotnie wygrywał ten cykl. Raz dokonał tego wygrywając wszystkie konkursy. Jak się czuje skoczek przed startem zawodów?

- Bardziej myślę o tym ile mi śniegu napada i jak dużo będę musiał machać łopatą. Ja nie jestem żadną gwiazdą, bo gwiazdy wylegują się gdzieś na plażach i piją sobie drinki z palemką, a ja muszę pracować – żartował Stoch na początku rozmowy. Polski skoczek zajmuje się więc odśnieżaniem okolic domu, ale jak tłumaczy, koncentrowanie się wyłącznie na zbliżającym się turnieju nie wpływa dobrze na jego wyniki.

- Nie robię sobie dużej nadziei. Nie chodzi o obecną sytuację, ale to po prostu kwestia doświadczenia. Zawsze kiedy z jakimiś zawodami wiązałem duże nadzieje i chciałem wybitnie skakać, to nigdy mi się to nie udawało. Wierzę w to, że potrafię skakać. Zrobię to, co umiem. Przez całą karierę nauczyłem się, że nic nie muszę. Po prostu lubię to robić – powiedział Kamil Stoch.

Stoch nadal wierzy w Doleżala. "Mamy najlepszy sztab"

Najlepszy polski skoczek skomentował również sytuację kadry Michala Doleżala. Poza Stochem wszyscy Polacy mocno rozczarowują. To bardzo zła wiadomość, bo już niedługo rozpoczną się zimowe igrzyska olimpijskie, a polska drużyna jest całkowicie bez formy. Stoch przekonuje jednak, że mimo tego w drużynie panuje pełne zaufanie do Michala Doleżala i jego sztabu.

- Nie muszę pocieszać chłopaków. W pełni jestem z nimi, bo jestem częścią tej drużyny. Zawsze mogą przyjść gorsze momenty, ale nie ma co zwieszać głowy. To jest czas na walkę i możemy pokazać jakimi jesteśmy sportowcami. Nie powiem, że wszyscy się cieszymy, tańczymy w kółku i klaszczemy w dłonie. Takie sytuacje to nie jest nic nowego. Każdy z nas to przechodził. Musimy trzymać się razem i udowodnić naszą siłę. Nie ma mowy, żeby każdy z nas szukał swojej drogi wyjścia z kryzysu i tym bardziej wprowadzał własne szamańskie metody na poprawę formy. To do niczego nie prowadzi. Uważam, że mamy najlepszy możliwy sztab trenerski – powiedział polski skoczek.

- Solidnie przepracowaliśmy okres przygotowawczy. W naszej drużynie mamy mistrzów swiata. Dużo nam nie brakuje, musimy poprawić drobne rzeczy. Możliwe, że każdy z nas się pogubił, ale nie zapomniał, jak się skacze. Nie mogę obiecać, że będzie super – przekonuje Stoch.