Będzie rewolucja w skokach! "W jeden sezon zmieni się więcej niż przez ostatnią dekadę"

Jeszcze rok temu Sandro Pertile był sceptyczny co do wprowadzenia powtórek dla sędziów w skokach. - Żadne zmiany nie są planowane - mówił nam dyrektor Pucharu Świata. Od tego czasu nieco się jednak zmieniło, a teraz okazuje się, że projekt "VAR-u" dla skoków narciarskich przeszedł już pierwsze testy w tym sezonie.

Pierwsze testy "VAR-u" dla skoków w tym sezonie. Choć to nie będzie wymóg, ani codzienność

Te nie są jednak niczym nowym. Pojawiły się już choćby podczas zeszłorocznych mistrzostw świata w Oberstdorfie. Ale teraz zostały przeprowadzone podczas zwykłych zawodach PŚ - w Klingenthal. "Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) zdecydowała się na wprowadzenie VAR-u w skokach narciarskich" - zapowiada szumnie norweska telewizja NRK, która ujawniła użycie nowej technologii w Niemczech.

Na czym ma polegać ta nowinka? - Nasz pomysł to bardzo proste rozwiązanie: wykorzystanie zwykłego ekranu i przekazu z jednej z kamer telewizyjnych, który da sędziom możliwość obejrzenia jeszcze raz sekwencji lądowania - opisał dla NRK Sandro Pertile. I stwierdził, że nie może potwierdzić, że technologia będzie dostępna na wszystkich skoczniach, ale "na tylu, ile się uda, FIS postara się o to zadbać". Nie będzie to zatem na razie wymogiem na zawodach najwyższej rangi.

"Skoki nadal tkwią sportowo w latach 90.". Sędziowie "oceniają to, co widzą". A widzą niewiele

Sposób oceniania skoczków przez sędziów to jeden z najbardziej przestarzałych elementów tej dyscypliny. "W przeszłości były próby wniesienia do sędziowskich kabin monitorów, ale tłumaczono, że powtórki się zacinały, a maszynki do wystawiania not tuż po skoku zaczynają wydawać dźwięki, które zmuszają do wystawienia ocen. Tylko że w ostatnich latach technologia mocno się rozwinęła, a skoki nadal tkwią sportowo w latach 90." - pisał w swoim artykule dziennikarz Sport.pl, Piotr Majchrzak.

Niektórzy twierdzą, że to swego rodzaju romantyzm i nostalgiczne pozostanie przy znikających elementach naturalnych skoków. Tymczasem naturalne powinno być przejście do pojawiającej się nowej technologii. Zwłaszcza że nie jest skomplikowana, a tę opinię popierają sami sędziowie. - Oceniamy tylko to, co widzimy, a jesteśmy bardzo daleko od skoczni i niewiele jesteśmy w stanie zauważyć zwłaszcza na dużych obiektach - mówił cytowany przez NRK sędzia FIS, Tom Normann. - Zawodnicy wkładają w styl oddawanych skoków wiele energii, a potem okazuje się, że brakuje tylko narzędzi dla sędziów, którzy oceniają ich wysiłek na zawodach - wskazał.

Ostro o sędziowaniu w artykule NRK wypowiada się były skoczek, Anders Jacobsen. - Zdecydowanie jest kilku zawodników, którzy mają trochę więcej luzu w ocenie ich stylu przez sędziów - stwierdził i wskazał Simona Ammanna, czy Niemca Karla Geigera, lidera Pucharu Świata. - Mogę wymieniać dalej, ale większość osób wie, o kogo chodzi - dodał Norweg.

- Było bardzo dużo konkursów, gdy wielu zawodników mogło zostać ocenionych niewłaściwie, po prostu dlatego, że sędziowie są za daleko od skoczni. Mają też nie najlepszy kąt patrzenia na skoki, więc jeśli zawodnik wysunie złą nogę przed drugą, żeby wykonać telemark, to nie takie łatwe do wychwycenia przez sędziów - wytłumaczył Jacobsen.

W zeszłym sezonie błędy zdarzały się sędziom niemalże co konkurs, teraz wciąż nie jest z tym lepiej. Na popularnym ze względu na wytykanie skoczkom kombinezonów wyglądających na nieprzepisowe profilu "Onkonalka" na Instagramie, oceniono jako zawyżone noty dla Daniela Andre Tandego w Niżnym Tagile. Norwegowi odjechała wówczas narta po lądowaniu i przykucnął jeszcze przed linią oznaczającą koniec strefy ocenianej przez sędziów, a odjęto mu co najwyżej 3,5 punktu.

Początek rewolucji? "VAR" może nie być jedyną szykowaną zmianą

Czy nowy ruch FIS-u ws. wprowadzenia powtórek dla sędziów w skokach może oznaczać rewolucję i kolejne usprawnienia systemu? To możliwe. - Według naszych analiz z ostatnich 10-15 lat co roku jakość sędziowania jest coraz wyższa. Zdarzają się błędy, widzimy je, ale w ogólnym ujęciu to jednak mniejszość. Takie przypadki kreują historie. Potrzeba nam ich, nie przeczę. Tak samo jak nieco narzekania i krytyki. Ale to nie zmienia naszego nastawienia: na razie chcemy pozostać przy tym, co jest i doprowadzić to do możliwie najwyższego poziomu. Musimy też ich poszanować: to osoby, które często poza pracą podczas konkursów są aktywne w swoich lokalnych federacjach i klubach. Tam mogą prowadzić trening, zajmować się młodymi zawodnikami, czy pomagać przy zawodach. Poświęcają sporo swojego wolnego czasu dla naszego sportu. I z tego, co wiem, to jak pracują aktualnie, ten system, im odpowiada. Chcemy go wzmacniać i im pomagać, a nagłe zmiany w ich sposobie pracy, czy nawet szczegółach, na razie tutaj nie pomogą - twierdził Sandro Pertile w rozmowie dla Sport.pl opublikowanej tydzień przed zawodami w Klingenthal, choć przeprowadzonej kilka tygodni wcześniej. W tym czasie zapadły jednak nowe decyzje i wprowadzono dodatkową pomoc dla sędziów.

Działacz mówił nam też, że rozwój jakiejkolwiek gałęzi skoków według niego zawsze może pójść w dwie strony. - Rewolucji albo ewolucji. My chcemy tej drugiej. Musimy zrozumieć, że w pod kątem ludzi zaangażowanych w ten sport, skoki nie są masową dyscypliną. To wciąż swego rodzaju nisza, jeśli spojrzymy na nie globalnie. Unowocześnianie i rozwój są ważne, ale trzeba z tym wszystkim uważać. Z perspektywy telewizora to wygląda inaczej. Ten obrazek pokazuje zupełnie inne oblicze skoków i w nim ewidentnie jesteśmy masowym sportem z wielkim potencjałem. W zeszłym roku pojawiło się wiele pomysłów, jak go wykorzystać. Widzowie mogli doświadczyć choćby "FIS Radio". Wpadliśmy na to w Wiśle i uznaliśmy, że ujawnienie nieco tego, jak wygląda komunikacja pomiędzy nami w trakcie konkursu może być ciekawe. Nie było to nic wielkiego, ale wypadło nieźle. Takich elementów jest o wiele więcej, chcemy je jak najbardziej dopracować. Myślę, że wkrótce w jeden sezon zmieni się więcej w kwestii przekazu ze skoków, niż przez ostatnią dekadę - zapowiadał Pertile.

Wygląda na to, że skoro szybko zdecydował się na zmianę w kwestii sędziów, być może niedługo wprowadzi kolejne pomysły w życie. Nie ulega wątpliwości, że ten dotyczący "VAR-u" był już od dawna wręcz konieczny i potrzebny od zaraz. I bardzo dobrze, że już jest wprowadzany w życie. Oby na stałe i bez problemów z przeszłości.