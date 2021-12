Ratował Małysza, teraz widzi błędy polskich skoczków. "Za wysoko, za nisko"

Początek sezonu w Pucharze Świata nie był dla polskich skoczków narciarskich udany. Najlepiej wśród biało-czerwonych radził sobie Kamil Stoch, choć i jemu zdarzały się konkursy, w których zajmował odległe miejsca. Jednym z pomysłów na poprawę dyspozycji skoczków było zorganizowanie treningów w Ramsau.

Szturc ocenia skoki Polaków

Jan Szturc, który wychował wiele beskidzkich talentów w rozmowie z portalem Skijumping.pl ocenił ostatni weekend w wykonaniu Polaków w Engelbergu. - Niedziela na maleńki plusik. Takie rzeczy też trzeba dostrzegać i o nich mówić. Trzech zawodników w "30" to w tym sezonie jednak wynik powyżej normy. Niestety - skomentował.

Zdaniem trenera najbliżej powrotu do optymalnej dyspozycji jest Kamil Stoch. - To, czego jednak powinien pilnować, to pozycja najazdowa w tym momencie krótko po odepchnięciu się od belki. Jeżeli wówczas biodro pójdzie za nisko, to może być ciężko się już przestawić do właściwego odbicia - ocenił.

Jeśli chodzi o pozostałych polskich skoczków, Szturc dostrzegł mankamenty w ich skokach. - U pozostałych widzę bardzo duże problemy najazdowe, co znajduje potem swoje odbicie w technice wyjścia z progu. Jedni jeżdżą za wysoko, inni za nisko. A czym to jest spowodowane? Nie potrafię na tę chwilę odpowiedzieć na to pytanie - powiedział.

Szturc o poprawie formy Polaków. "Mam nadzieję"

Jan Szturc ocenił również, że nie ma potrzeby dokonywania roszad w sztabie trenerskim. - W sztabie jest tyle fachowych par oczu, że któraś z nich w końcu wypatrzy, gdzie jest ten problem i zaczniemy się odbijać. Myślę, że sztab da sobie radę, tyle, tylko, że zaczyna się wyścig z czasem - dodał.

Pierwszy trener Adama Małysza ocenił jednak, że tego czasu jest "coraz mniej". - Nie jesteśmy już na początku sezonu, a osiągnięcie każdego progresu tego czasu wymaga. Pytanie więc czy zdążymy być gotowi na najważniejsze momenty sezonu. Ja mimo wszystko mam nadzieję, że tak - zakończył.