Skoki narciarskie wracają do TVP. Uwaga na datę! Kibice mogą być zaskoczeni

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia skoki narciarskie wrócą do Telewizji Polskiej. Nie będzie to co prawda konkurs Pucharu Świata, ale 23 grudnia na skoczni w Wiśle zaplanowano mistrzostwa Polski. Początek zawodów zaplanowano przed godziną 15:00.

3 Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl