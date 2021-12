Kubacki odpuści Turniej Czterech Skoczni? "Jest rozsypany. Nie mamy argumentów"

Dawid Kubacki w tym sezonie prezentuje się fatalnie. Jego najlepsze miejsce to trzynaste w inauguracyjnych zawodach w Niżny Tagił. Od tamtej pory w sześciu konkursach Pucharu Świata, ani razu nie znalazł się w najlepszej "30". - Nie ma sensu wysyłać zawodnika bez formy na Puchar Świata. Dawid Kubacki cierpi nie tylko na skoczni, to oddziałuje też na jego psychikę - mówił Apoloniusz Tajner, prezes PZN w rozmowie z TVP Sport.

"Nie mamy argumentu, że Dawid może odpalić"

Czy Dawid Kubacki powinien jechać na Turniej Czterech Skoczni? - pytał Dominik Wardzichowski, prowadzący program Sport.pl LIVE.

- Jeżeli Dawid Kubacki jest rozsypany z formą, to zastanowiłbym się nad tym, by jednak poświęcić Turniej Czterech Skoczni. Bo nie mamy w tym momencie argumentu w ręku, że Dawid tak jak rok temu może odpalić i bić rekordy w TCS. Nie wiem, czy nie powinien potrenować i np. przyjechać tylko do Bischofshofen, na skocznię, którą lubi. Jednocześnie mógłby potem zostać na zawody Pucharu Świata - uważa Sebastian Szczęsny, dziennikarz TVP Sport, który był naszym gościem w programie Sport.pl LIVE.

Dodał również, że wkrótce polscy kibice mogą doczekać się zwycięstw Kamila Stocha w konkursach Pucharu Świata.

- W wielu przypadkach słyszę głosy, że jak tylko puści głowa Kamila Stocha, to będzie wygrywał konkursy Pucharu Świata. Fizycznie, sprzętowo, technicznie jest dobrze zbudowana forma, na wygrywanie. Skacze daleko, ale musi mu puścić głowa - dodał Sebastian Szczęsny w programie, który można obejrzeć tutaj.

- Michal Doleżal może spać spokojnie. Michal może spać spokojnie. Temat jego zwolnienia nie był na tapecie i nie będzie. Już się śmieje, że dwa razy w sezonie go zwalniamy. Teraz jest coraz więcej takich głosów kibicowskich. To nie jest piłka nożna, by zwolnić po nieudanym meczu. Po sezonie ostatecznie ocenimy pracę - powiedział Jan Winkiel, sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego w programie Sport.pl LIVE.