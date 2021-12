Doleżala może zabraknąć na skokach w Polsce. Ma ważne zadanie. "Perfekcjonista"

Polscy skoczkowie w tym sezonie spisują się słabo. Kamil Stoch, najwyżej sklasyfikowany w Pucharze Świata zajmuje jedenaste miejsce (216 punktów). Piotr Żyła jest dopiero na 28. miejscu (81 punktów), a Dawid Kubacki na 39. pozycji (20 punktów).

"Michal może spać spokojnie"

- Największą głupotą byłoby zwalnianie trenera Michala Doleżala dlatego, że aktualnie coś nie idzie. Ufamy, że trener poradzi sobie z tą sytuacją. Żadnych gwałtownych ruchów nie będziemy wykonywać - powiedział Adam Małysz, dyrektor sportowy w Polskim Związku Narciarskim w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Brak tematu zwolnienia Doleżala potwierdził Jan Winkiel, sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego, który był naszym gościem w programie Sport.pl LIVE.

- Michal może spać spokojnie. Temat jego zwolnienia nie był na tapecie i nie będzie. Już się śmieje, że dwa razy w sezonie go zwalniamy. Teraz jest coraz więcej takich głosów kibicowskich. To nie jest piłka nożna, by zwolnić po nieudanym meczu. Po sezonie ostatecznie ocenimy pracę - powiedział Jan Winkiel w programie Sport.pl LIVE, który można obejrzeć tutaj.

- Nikt nie jest zadowolony z początku sezonu. Widzę kilka pozytywnych znaków, bo nie tak źle. Potrzebny jest spokojny trening, wyprowadzenie kwestii sprzętowych i cierpliwość sztabu szkoleniowego. Sytuacja jest kryzysowa i wymaga świadomego działania. Ja jestem cały czas spokojny - dodał Winkiel.

Być może jednak Michala Doleżala zabraknie na mistrzostwach Polski w skokach, które rozpoczną się w czwartek.

- Michał już po konkursie w Engelbergu rozpoczął poprawki w sprzęcie, bo ostatnio był z nim problem. Wpływał na technikę i automatyzmy zawodników. Doleżal jest perfekcjonistą i chce doprowadzić na 100 proc. na końcówkę sezonu. Trochę utrudniła sytuacja ze zmianą kontrolera sprzętu. Teraz jednak na Turniej Czterech Skoczni był zgodny ze wszystkimi wymogami. Teraz nie jestem w stanie powiedzieć, czy Michał zdąży przyjechać na mistrzostwa Polski - przyznał Winkiel.

Tytułu mistrzowskiego MP wywalczonego w roku 2020 będzie bronił Tomasz Pilch. Transmisja w TVP Sport.