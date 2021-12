Były polski skoczek uderza w Kruczka. "To nie on jest ojcem mojego sukcesu"

Sprawa Łukasza Kruczka pojawiła się w rozmowie z Janem Ziobro w programie TVP Sport "3. Seria" przy okazji pytania jednego z widzów o wyniki kadry kobiet i opinię skoczka na ich temat. - Nie jest to powód do dumy i mam pełną świadomość tego, że wyniki w żaden sposób nie odzwierciedlają tego, o czym cały czas mówię i do czego jestem w pełni przekonany - mówił nam niedawno o słabym początku sezonu sam Kruczek.

Ziobro ostro o Łukaszu Kruczku: To nie on jest ojcem mojego sukcesu

A jak komentuje te wyniki Jan Ziobro? - Łukasz Kruczek pokazał, jakim jest trenerem we Włoszech. Po 2-3 latach wrócił do Polski i widzimy, jakie mamy tego efekty. Mamy kadrę kobiet, która skacze słabo. Puszczaliście mój skok z Engelbergu, którym wygrałem (chodzi o jedyne zwycięstwo Ziobry w Pucharze Świata - przyp.) i tam sytuacja była podobna. Ten początek sezonu był kiepski, też skakaliśmy słabo. Jak widzisz na samym końcu, za Łukaszem Kruczkiem stoi taki Pan, który się nazywa Piotr Fijas. I to jest człowiek, który jest ojcem tego sukcesu - wskazał skoczek.

Skoczek opisał, dlaczego jego zdaniem tamten sukces nie jest zasługą Kruczka, który był wówczas trenerem kadry narodowej. - W tamtych czasach miał taką wizję: pozbiera najlepszych chłopców, czyli mnie, Dawida Kubackiego, Maćka Kota i że my zwojujemy świat. Ale my tego świata wtedy nie zwojowaliśmy, bo my po prostu z nim nie trenowaliśmy. Zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę, przyjechaliśmy do Klingenthal, gdzie był z nami Maciek Maciusiak, z którym wtedy pracowaliśmy. Tam zaprezentowaliśmy się dobrze, bo Krzysiek Biegun wygrał, ja byłem dziewiąty, ale później było Kuusamo, Lillehammer i my tam nie punktowaliśmy - skomentował Ziobro. Nie ma jednak racji, wypowiadając się w liczbie mnogiej. Ziobro faktycznie nie punktował w Finlandii i Norwegii, ale Kubacki, Kot i Biegun zdobyli tam łącznie 73 punkty.

"To był dla mnie człowiek-autorytet". Ziobro zwraca uwagę na pracę Piotra Fijasa

- Dopiero po tych dwóch, czy trzech konkursach jakichś ciężkich, ja mówię do niego otwarcie: "Słuchaj, na wieży musi być Fijas i musi jechać. Bo to inaczej nie ma sensu". I ojcem tego sukcesu jest człowiek, który stoi z tyłu, nie ten, który machał mi ręką. On całą pracę ze mną wykonał, serce włożył i to był dla mnie człowiek-autorytet. Wiedziałem, że jeśli on coś do mnie powie i ja to zrobię, to dawało efekty i skoki były dobre - ocenił Jan Ziobro.

Poprosiliśmy Łukasza Kruczka o komentarz w sprawie wypowiedzi zawodnika, ale na razie nie zdecydował się nam odpowiedzieć. Sezon 2013/2014 Ziobro skończył na 25. miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Po weekendzie w Engelbergu, gdy był jeszcze trzeci w drugim konkursie, nie stanął już nigdy na podium PŚ, a od 2018 roku po wyrzuceniu z kadr PZN, nie pojawił się już na starcie zawodów najwyższej rangi w skokach.